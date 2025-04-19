Игроки Реала сказали Пересу все, что думают об Анчелотти

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После матча звездные игроки «Реала» [фамилии не упоминаются] провели разговор с президентом клуба Флорентино Пересом. Футболисты выразили слова недоверия наставнику Карло Анчелотти. Они раскритиковали тактические действия итальянского тренера и сообщили, чтобы больше не доверяют его видению футбола.