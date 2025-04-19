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Испания
19 апреля 2025, 01:00 |
392
0

Игроки Реала сказали Пересу все, что думают об Анчелотти

Звезды «бланкос» недовольны тактическими действиями Карло

19 апреля 2025, 01:00 |
392
0
Игроки Реала сказали Пересу все, что думают об Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Флорентино Перес

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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После матча звездные игроки «Реала» [фамилии не упоминаются] провели разговор с президентом клуба Флорентино Пересом. Футболисты выразили слова недоверия наставнику Карло Анчелотти. Они раскритиковали тактические действия итальянского тренера и сообщили, чтобы больше не доверяют его видению футбола.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Карло Анчелотти Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: Relevo
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