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  4. Андрей АНИЩЕНКО: «В таких матчах все решают мелочи»
Украина. Первая лига
19 апреля 2025, 10:41 |
73
0

Андрей АНИЩЕНКО: «В таких матчах все решают мелочи»

Главный тренер «Металлиста» прокомментировал результат матча с ЮКСА

19 апреля 2025, 10:41 |
73
0
Андрей АНИЩЕНКО: «В таких матчах все решают мелочи»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

В пятницу, 18 апреля, в чемпионской группе Первой лиги состоялся матч между командами «Металлист» (Харьков) и ЮКСА (Тарасовка). Харьковский клуб потерпел поражение со счетом 0:2. Впечатлениями от поединка поделился главный тренер «Металлиста» Андрей Анищенко.

– На мой взгляд, ни у одной из команд не было существенного игрового преимущества. Но в этом матче на первый план вышли стандарты. Мы дважды не доработали в защите, пропустили после подач с угловых. В то же время пытались настойчиво переломить ход игры – и моменты у нас были неплохие. Если бы забили, возможно, соперник бы занервничал. Также отразилась нехватка кадрового ресурса. Но впереди еще пять матчей в этой непростой группе. Ребята, как и мы, настроены доказать, что не случайно попали в этот этап.

– Таблица подтверждает: ничего еще не потеряно. Создается впечатление, что сегодняшний «Металлист» выглядел как минимум не хуже, чем в предыдущих турах. Можно сказать, что не хватило совсем чуть-чуть?

– Да, согласен. В таких матчах все решают мелочи. И на этот раз, видимо, где-то не хватило «второго дыхания».

– Сегодня заметно больше времени на поле получили Максим Ориховский и Егор Шерстюк. Прокомментируете их выступление?

– Да, действительно сегодня было несколько дебютов. К сожалению, сейчас есть проблемы с кадровым ресурсом. Но, я надеюсь, в следующей встрече игроки подтянутся из лазарета. При этом рано или поздно этот момент для любого футболиста все равно наступает – дебютировать надо, в том числе на таком уровне. Пришлось сегодня. Что-то получилось неплохо, что-то чуть-чуть не так, как нам хотелось бы. Но сказать, что кто-то из этих ребят играл плохо – нельзя.

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Металлист Харьков ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Андрей Анищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
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