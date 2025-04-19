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  4. МИХАВКО: «Матч с Шахтером? Ожидания приятные. Все зависит от нас»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 08:32 |
288
0

МИХАВКО: «Матч с Шахтером? Ожидания приятные. Все зависит от нас»

Защитник ожидает интересной игры

19 апреля 2025, 08:32 |
288
0
МИХАВКО: «Матч с Шахтером? Ожидания приятные. Все зависит от нас»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко поделился ожиданиями от матча против донецкого «Шахтера» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Впереди матч с «Шахтером». Какие ожидания?

– Приятные, с нетерпением ждем игры. Противостояние двух топ-клубов Украины, и будем делать все от себя зависящее, чтобы выиграть.

– В таблицу заглядываете? Это давит или, наоборот, вдохновляет?

– Ну как сказать – все показывают, обсуждают это. Все в наших руках, – заявил Тарас.

Матч «Шахтер» – «Динамо» запланирован на воскресенье, 27 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

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Тарас Михавко Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер - Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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