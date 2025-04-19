МИХАВКО: «Матч с Шахтером? Ожидания приятные. Все зависит от нас»

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко поделился ожиданиями от матча против донецкого «Шахтера» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Впереди матч с «Шахтером». Какие ожидания?

– Приятные, с нетерпением ждем игры. Противостояние двух топ-клубов Украины, и будем делать все от себя зависящее, чтобы выиграть.

– В таблицу заглядываете? Это давит или, наоборот, вдохновляет?

– Ну как сказать – все показывают, обсуждают это. Все в наших руках, – заявил Тарас.

Матч «Шахтер» – «Динамо» запланирован на воскресенье, 27 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.