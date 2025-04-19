МИХАВКО: «Матч с Шахтером? Ожидания приятные. Все зависит от нас»
Защитник ожидает интересной игры
Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко поделился ожиданиями от матча против донецкого «Шахтера» в 26-м туре Украинской Премьер-лиги.
– Впереди матч с «Шахтером». Какие ожидания?
– Приятные, с нетерпением ждем игры. Противостояние двух топ-клубов Украины, и будем делать все от себя зависящее, чтобы выиграть.
– В таблицу заглядываете? Это давит или, наоборот, вдохновляет?
– Ну как сказать – все показывают, обсуждают это. Все в наших руках, – заявил Тарас.
Матч «Шахтер» – «Динамо» запланирован на воскресенье, 27 апреля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
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