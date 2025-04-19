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  4. ШИЩЕНКО: «Против Динамо сыграли с двумя нападающими по схеме 5–3–2»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 08:14 | Обновлено 19 апреля 2025, 08:41
183
0

ШИЩЕНКО: «Против Динамо сыграли с двумя нападающими по схеме 5–3–2»

Коуч Оболони назвал матч против Динамо лучшим в исполнении своей команды

19 апреля 2025, 08:14 | Обновлено 19 апреля 2025, 08:41
183
0
ШИЩЕНКО: «Против Динамо сыграли с двумя нападающими по схеме 5–3–2»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал матч с «Динамо» (0:3) в 25-м туре УПЛ:

– Экспресс-комментарий по матчу.

– Поздравляю «Динамо» с победой – она для них очень важна. А что касается нас – я очень доволен игрой своих футболистов. Особенно понравился отрезок в начале первого тайма. Мы действовали смело, агрессивно, создавали моменты.

Даже при счете 0:3 мы не остановились, играли в атакующий футбол, который, думаю, понравился зрителям. Честно говоря, это, наверное, наш лучший матч за все время, пока я работаю в «Оболони».

– С чем вы связываете такое качественное выступление, несмотря на негативный результат?

– Думаю, ключевую роль сыграла психология. Не было того давления, которое обычно есть в матчах с прямыми конкурентами. Мы играли по схеме 5–3–2, понимали, что у «Динамо» будет много пространства, поэтому решили использовать двух нападающих. Получилось немало хороших комбинаций и подходов к воротам соперника, особенно в первом тайме. Если бы мы реализовали хотя бы один момент – возможно, уже «Динамо» пришлось бы отыгрываться.

– Планировали ли вы играть с высоким прессингом?

– Да, прессинг был в планах, но мы адаптировались по ситуации. Я сказал игрокам: если видите возможность – прессингуйте, если нет – отходим за линию мяча и перекрываем пространство. Мы знали, что «Динамо» хорошо использует фланги и быстрые атаки, поэтому именно фланги мы старались закрыть. Считаю, что частично нам это удалось.

– Почему Денис Устименко был заменен в перерыве?

– У него было ушиблено мышцу еще в начале игры. Он просто не смог продолжить матч, поэтому мы решили не рисковать и не выпускать его на второй тайм.

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Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
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