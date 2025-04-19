ШИЩЕНКО: «Против Динамо сыграли с двумя нападающими по схеме 5–3–2»

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал матч с «Динамо» (0:3) в 25-м туре УПЛ:

– Экспресс-комментарий по матчу.

– Поздравляю «Динамо» с победой – она для них очень важна. А что касается нас – я очень доволен игрой своих футболистов. Особенно понравился отрезок в начале первого тайма. Мы действовали смело, агрессивно, создавали моменты.

Даже при счете 0:3 мы не остановились, играли в атакующий футбол, который, думаю, понравился зрителям. Честно говоря, это, наверное, наш лучший матч за все время, пока я работаю в «Оболони».

– С чем вы связываете такое качественное выступление, несмотря на негативный результат?

– Думаю, ключевую роль сыграла психология. Не было того давления, которое обычно есть в матчах с прямыми конкурентами. Мы играли по схеме 5–3–2, понимали, что у «Динамо» будет много пространства, поэтому решили использовать двух нападающих. Получилось немало хороших комбинаций и подходов к воротам соперника, особенно в первом тайме. Если бы мы реализовали хотя бы один момент – возможно, уже «Динамо» пришлось бы отыгрываться.

– Планировали ли вы играть с высоким прессингом?

– Да, прессинг был в планах, но мы адаптировались по ситуации. Я сказал игрокам: если видите возможность – прессингуйте, если нет – отходим за линию мяча и перекрываем пространство. Мы знали, что «Динамо» хорошо использует фланги и быстрые атаки, поэтому именно фланги мы старались закрыть. Считаю, что частично нам это удалось.

– Почему Денис Устименко был заменен в перерыве?

– У него было ушиблено мышцу еще в начале игры. Он просто не смог продолжить матч, поэтому мы решили не рисковать и не выпускать его на второй тайм.