Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДУБИНЧАК: «Шовковский просил – именно так разыграть штрафной с Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 08:23 | Обновлено 19 апреля 2025, 08:30
478
0

ДУБИНЧАК: «Шовковский просил – именно так разыграть штрафной с Ярмоленко»

Защитник «Динамо» отличился результативной передачей в матче с «Оболонью»

19 апреля 2025, 08:23 | Обновлено 19 апреля 2025, 08:30
478
0
ДУБИНЧАК: «Шовковский просил – именно так разыграть штрафной с Ярмоленко»
ФК Динамо. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, отметившийся голевой передачей в домашнем матче 25-го тура УПЛ с киевской «Оболонью», прокомментировал победу «бело-синих» (3:0):

– Очень рад, что мы победили. На самом деле была очень тяжелая игра, еще немного не привыкли к жаркой погоде. Сегодня главное было – победить перед важными матчами в полуфинале Кубка Украины и против «Шахтера».

– Расскажите о интересно разыгранном штрафном, после которого забил Андрей Ярмоленко, а вы стали автором голевой передачи.

– Это то, что просил тренер – разыграть штрафной именно таким образом. Он показал нам этот розыгрыш на теоретическом занятии, и нам удалось воплотить его в игре, поэтому Андрей Ярмоленко отпраздновал этот гол с Александром Шовковским.

– Погода будет становиться все жарче, играть будет еще труднее?

– Это дело привычки. Одна-две игры при такой температуре – и уже привыкаешь. Просто на контрасте немного непривычно после того, как недавно было холодно.

– Скоро Пасха, как отмечаете этот праздник?

– Пойдем в церковь всей семьей.

– Чего ожидаете от матча Кубка Украины против «Буковины», которая несколько неожиданно дошла до полуфинала?

– Неважно, откуда соперник. Думаю, все видели, как в Германии команда из третьей лиги дошла до финала. Если «Буковина» дошла до этой стадии, значит, она заслуживает этого. Будем максимально настраиваться только на победу и выход в финал.

По теме:
Шахтер – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
МИХАВКО: «Матч с Шахтером? Ожидания приятные. Все зависит от нас»
ШИЩЕНКО: «Против Динамо сыграли с двумя нападающими по схеме 5–3–2»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь Владислав Дубинчак Александр Шовковский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Хоккей | 18 апреля 2025, 08:25 0
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф

Команды уже готовятся к старту плей-офф

Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Футбол | 18 апреля 2025, 15:59 3
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»

Аргентинец расхвалил бывшего тренера «Барселоны»

Вот это неожиданность! Роналду может вернуться в АПЛ, есть два варианта
Футбол | 19.04.2025, 02:50
Вот это неожиданность! Роналду может вернуться в АПЛ, есть два варианта
Вот это неожиданность! Роналду может вернуться в АПЛ, есть два варианта
От улиц Бразилии к славе мира. Ривалдо празднует свой день рождения
Футбол | 19.04.2025, 08:00
От улиц Бразилии к славе мира. Ривалдо празднует свой день рождения
От улиц Бразилии к славе мира. Ривалдо празднует свой день рождения
Аль-Наср готовит трансферы на 400 миллионов евро. Среди них – звезда Реала
Футбол | 18.04.2025, 08:35
Аль-Наср готовит трансферы на 400 миллионов евро. Среди них – звезда Реала
Аль-Наср готовит трансферы на 400 миллионов евро. Среди них – звезда Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 10
Футбол
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 15
Другие виды
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 8
Бокс
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
17.04.2025, 10:47 7
Футбол
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
17.04.2025, 11:57 2
Футбол
Челси внес изменения в контракт Мудрика. Что известно?
Челси внес изменения в контракт Мудрика. Что известно?
17.04.2025, 23:17 6
Футбол
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем