ДУБИНЧАК: «Шовковский просил – именно так разыграть штрафной с Ярмоленко»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, отметившийся голевой передачей в домашнем матче 25-го тура УПЛ с киевской «Оболонью», прокомментировал победу «бело-синих» (3:0):

– Очень рад, что мы победили. На самом деле была очень тяжелая игра, еще немного не привыкли к жаркой погоде. Сегодня главное было – победить перед важными матчами в полуфинале Кубка Украины и против «Шахтера».

– Расскажите о интересно разыгранном штрафном, после которого забил Андрей Ярмоленко, а вы стали автором голевой передачи.

– Это то, что просил тренер – разыграть штрафной именно таким образом. Он показал нам этот розыгрыш на теоретическом занятии, и нам удалось воплотить его в игре, поэтому Андрей Ярмоленко отпраздновал этот гол с Александром Шовковским.

– Погода будет становиться все жарче, играть будет еще труднее?

– Это дело привычки. Одна-две игры при такой температуре – и уже привыкаешь. Просто на контрасте немного непривычно после того, как недавно было холодно.

– Скоро Пасха, как отмечаете этот праздник?

– Пойдем в церковь всей семьей.

– Чего ожидаете от матча Кубка Украины против «Буковины», которая несколько неожиданно дошла до полуфинала?

– Неважно, откуда соперник. Думаю, все видели, как в Германии команда из третьей лиги дошла до финала. Если «Буковина» дошла до этой стадии, значит, она заслуживает этого. Будем максимально настраиваться только на победу и выход в финал.