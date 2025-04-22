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Украина. Премьер лига
22 апреля 2025, 04:31 | Обновлено 22 апреля 2025, 05:07
223
0

Выбор для вратаря Полесья: продлить контракт или уйти в Александрию

Олег Кудрик может сменить клуб в летнее межсезонье

22 апреля 2025, 04:31 | Обновлено 22 апреля 2025, 05:07
223
0
Выбор для вратаря Полесья: продлить контракт или уйти в Александрию
ФК Полесье. Олег Кудрик

28-летний голкипер Олег Кудрик может остаться в «Полесье», хотя его контракт истекает этим летом. Руководство клуба обсуждает целесообразность дальнейшего сотрудничества после трех лет, проведенных вратарем в Житомире.

Еще зимой Кудрик был близок к разрыву контракта. В житомирском клубе искали конкурента для Евгения Волынца и вели переговоры с «Динамо» по аренде Руслана Нещерета. Соглашение не состоялось, и Кудрик остался в команде до конца сезона.

В финальной части чемпионата Кудрик выиграл конкуренцию у Волынца и вернулся в основу, что повышает шансы на новое соглашение с «Полесьем».

В то же время у Кудрика появился альтернативный вариант. По информации INSIDE UPL, интерес к вратарю проявляет «Александрия», которая ищет замену Георгия Ермакова, который переедет в Израиль. Там подписать видеть Кудрика в статусе свободного агента.

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Олег Кудрик Полесье Житомир Александрия трансферы УПЛ трансферы Евгений Волынец Георгий Ермаков
Николай Степанов Источник: Telegram
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