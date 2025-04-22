Выбор для вратаря Полесья: продлить контракт или уйти в Александрию

28-летний голкипер Олег Кудрик может остаться в «Полесье», хотя его контракт истекает этим летом. Руководство клуба обсуждает целесообразность дальнейшего сотрудничества после трех лет, проведенных вратарем в Житомире.

Еще зимой Кудрик был близок к разрыву контракта. В житомирском клубе искали конкурента для Евгения Волынца и вели переговоры с «Динамо» по аренде Руслана Нещерета. Соглашение не состоялось, и Кудрик остался в команде до конца сезона.

В финальной части чемпионата Кудрик выиграл конкуренцию у Волынца и вернулся в основу, что повышает шансы на новое соглашение с «Полесьем».

В то же время у Кудрика появился альтернативный вариант. По информации INSIDE UPL, интерес к вратарю проявляет «Александрия», которая ищет замену Георгия Ермакова, который переедет в Израиль. Там подписать видеть Кудрика в статусе свободного агента.