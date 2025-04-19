Футболисты «Шахтера» готовятся к матчу чемпионата Украины с ковалевским «Колосом», который состоится в субботу, 19 апреля.

В преддверии игры, 18 апреля, команда Марино Пушича провела тренировку во Львове.

Утром в гостинице прошла теория с видеоанализом соперника и разбором собственных действий в предыдущей игре, после чего «горняки» отправились на поле стадиона имени Богдана Маркевича. Сессия имела привычную программу: для начала – разминка и беговая работа, далее – разнообразные упражнения на держание мяча, основная часть – это тактические наработки, в заключение – стандартные положения и удары.

Матч 25-го тура УПЛ «Шахтер» – «Колос» состоится 19 апреля во Львове. Игра на «Арене Львов» начнется в 18:00.

ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ с Колосом во Львове