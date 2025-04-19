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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 06:43 | Обновлено 19 апреля 2025, 07:43
57
0

Кто рассудит Шахтер и Колос? Назначения судей на матчи уик-энда УПЛ

Владимир Новохатний будет обслуживать матч во Львове в 25-м туре УПЛ

19 апреля 2025, 06:43 | Обновлено 19 апреля 2025, 07:43
57
0
Кто рассудит Шахтер и Колос? Назначения судей на матчи уик-энда УПЛ
Владимир Новохатний

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 25-го тура проходят с 18 по 20 апреля.

Владимир Новохатний (Черкассы) назначен на матч между Шахтером и Колосом, который пройдет во Львове.

Судейские назначения на 25-й тур УПЛ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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