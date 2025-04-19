Кто рассудит Шахтер и Колос? Назначения судей на матчи уик-энда УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 25-го тура проходят с 18 по 20 апреля.

Владимир Новохатний (Черкассы) назначен на матч между Шахтером и Колосом, который пройдет во Львове.

Судейские назначения на 25-й тур УПЛ