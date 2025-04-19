Украина. Премьер лига19 апреля 2025, 06:43 | Обновлено 19 апреля 2025, 07:43
57
0
Кто рассудит Шахтер и Колос? Назначения судей на матчи уик-энда УПЛ
Владимир Новохатний будет обслуживать матч во Львове в 25-м туре УПЛ
19 апреля 2025, 06:43 | Обновлено 19 апреля 2025, 07:43
57
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 25-го тура проходят с 18 по 20 апреля.
Владимир Новохатний (Черкассы) назначен на матч между Шахтером и Колосом, который пройдет во Львове.
Судейские назначения на 25-й тур УПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 18 апреля 2025, 08:25 0
Команды уже готовятся к старту плей-офф
Футбол | 18 апреля 2025, 15:59 3
Аргентинец расхвалил бывшего тренера «Барселоны»
Снукер | 19.04.2025, 06:23
Футбол | 19.04.2025, 08:05
Футбол | 18.04.2025, 08:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.04.2025, 23:17 6
18.04.2025, 19:24
17.04.2025, 10:47 7
17.04.2025, 11:57 2
18.04.2025, 04:18 1
17.04.2025, 10:19 3
18.04.2025, 19:42 6
17.04.2025, 22:44 3