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19 апреля 2025, 00:40 |
435
0

ВИДЕО. Отец звезды Барселоны оказался скрытым болельщиком Реала

Отец Ламина Ямаля имеет симпатии з заядлому врагу Барселоны

19 апреля 2025, 00:40 |
435
0
ВИДЕО. Отец звезды Барселоны оказался скрытым болельщиком Реала
X. Батько Ламина Ямаля в футболке Реала

Видео с участием отца звезды «Барселоны» Ламина Ямаля быстро разошлось по соцсетям.

На кадрах Мунир Насрауи, с головы до ног одетый в форму мадридского «Реала», празднует победу над «Барсой» в Эль Класико 16 октября 2022 года (счёт 3:1).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пользователь, выложивший ролик, подписал: «Сегодня понял, что отец Ламина Ямаля был у меня в видео с Эль Класико… брат никогда не проигрывает. Это было до дебюта Ямаля за «Барсу», я тогда не знал, кто он такой».

С тех пор, как сын засиял на «Камп Ноу», отец сменил белую форму на футболку «Барсы».

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Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
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