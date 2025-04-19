ВИДЕО. Отец звезды Барселоны оказался скрытым болельщиком Реала

Видео с участием отца звезды «Барселоны» Ламина Ямаля быстро разошлось по соцсетям.

На кадрах Мунир Насрауи, с головы до ног одетый в форму мадридского «Реала», празднует победу над «Барсой» в Эль Класико 16 октября 2022 года (счёт 3:1).

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Пользователь, выложивший ролик, подписал: «Сегодня понял, что отец Ламина Ямаля был у меня в видео с Эль Класико… брат никогда не проигрывает. Это было до дебюта Ямаля за «Барсу», я тогда не знал, кто он такой».

С тех пор, как сын засиял на «Камп Ноу», отец сменил белую форму на футболку «Барсы».