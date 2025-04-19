ВИДЕО. Ренн дожал Нант в большинстве и поднялся в топ-10 Лиги 1

«Ренн» здобув непросту домашню перемогу над «Нантом» у матчі 30-го туру чемпіонату Франції (2:1).

«Ренн» міг вийти вперед на початку гри, проте Арно Калімуендо не реалізував пенальті.

Рахунок відкрив захисник Адріан Трюффер ще в першому таймі, але після перерви «Нант» відігрався зусиллями Мостафи Мохамеда.

Згодом господарі скористалися чисельною перевагою, яку отримали після вилучення Маркуса Коко на 58-й хвилині.

Переможний гол на 86-й хвилині забив Моамед Мейте, який став героєм зустрічі.

Завдяки цій перемозі «Ренн» набрав 38 очок і піднявся на 10-те місце у турнірній таблиці Ліги 1. «Нант» із 30 балами розташовується на 13-й позиції, зберігаючи небезпечну близькість до зони перехідних матчей.

Ліга 1, 30-й тур, 18 квітня

Ренн – Нант – 2:1

Голи: Трюффер, 23, Мейте, 86 – Мостафа Мохамед, 54

Нереалізований пенальті: Каімуендо, 13 (Ренн)

Вилучення Маркус Коко, 58 (Нант)

Відео голів та огляд матчу