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Чемпионат Франции
Ренн
18.04.2025 21:45 – FT 2 : 1
Нант
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Франция
19 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 06:44
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0

ВИДЕО. Ренн дожал Нант в большинстве и поднялся в топ-10 Лиги 1

Победный гол на 86-й минуте забил Моамед Мэйте

19 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 06:44
56
0
ВИДЕО. Ренн дожал Нант в большинстве и поднялся в топ-10 Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ренн» здобув непросту домашню перемогу над «Нантом» у матчі 30-го туру чемпіонату Франції (2:1).

«Ренн» міг вийти вперед на початку гри, проте Арно Калімуендо не реалізував пенальті.

Рахунок відкрив захисник Адріан Трюффер ще в першому таймі, але після перерви «Нант» відігрався зусиллями Мостафи Мохамеда.

Згодом господарі скористалися чисельною перевагою, яку отримали після вилучення Маркуса Коко на 58-й хвилині.

Переможний гол на 86-й хвилині забив Моамед Мейте, який став героєм зустрічі.

Завдяки цій перемозі «Ренн» набрав 38 очок і піднявся на 10-те місце у турнірній таблиці Ліги 1. «Нант» із 30 балами розташовується на 13-й позиції, зберігаючи небезпечну близькість до зони перехідних матчей.

Ліга 1, 30-й тур, 18 квітня

Ренн – Нант – 2:1

Голи: Трюффер, 23, Мейте, 86 – Мостафа Мохамед, 54

Нереалізований пенальті: Каімуендо, 13 (Ренн)

Вилучення Маркус Коко, 58 (Нант)

Відео голів та огляд матчу

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Mohamed Meite (Ренн).
57’
Маркус Коко (Нант) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Мохамед (Нант).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Трюффер (Ренн).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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