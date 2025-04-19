ВИДЕО. Ренн дожал Нант в большинстве и поднялся в топ-10 Лиги 1
Победный гол на 86-й минуте забил Моамед Мэйте
«Ренн» здобув непросту домашню перемогу над «Нантом» у матчі 30-го туру чемпіонату Франції (2:1).
«Ренн» міг вийти вперед на початку гри, проте Арно Калімуендо не реалізував пенальті.
Рахунок відкрив захисник Адріан Трюффер ще в першому таймі, але після перерви «Нант» відігрався зусиллями Мостафи Мохамеда.
Згодом господарі скористалися чисельною перевагою, яку отримали після вилучення Маркуса Коко на 58-й хвилині.
Переможний гол на 86-й хвилині забив Моамед Мейте, який став героєм зустрічі.
Завдяки цій перемозі «Ренн» набрав 38 очок і піднявся на 10-те місце у турнірній таблиці Ліги 1. «Нант» із 30 балами розташовується на 13-й позиції, зберігаючи небезпечну близькість до зони перехідних матчей.
Ліга 1, 30-й тур, 18 квітня
Ренн – Нант – 2:1
Голи: Трюффер, 23, Мейте, 86 – Мостафа Мохамед, 54
Нереалізований пенальті: Каімуендо, 13 (Ренн)
Вилучення Маркус Коко, 58 (Нант)
Відео голів та огляд матчу
События матча
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