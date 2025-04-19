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  4. «Лучше Месси и Роналду». Тотти назвал футболиста, с которым хотел сыграть
Италия
19 апреля 2025, 06:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 07:24
340
2

«Лучше Месси и Роналду». Тотти назвал футболиста, с которым хотел сыграть

Легендарный итальянец расхвалил бразильца Роналдо

19 апреля 2025, 06:45 | Обновлено 19 апреля 2025, 07:24
340
2
«Лучше Месси и Роналду». Тотти назвал футболиста, с которым хотел сыграть
ФК Рома. Франческо Тотти

Легенда мирового футбола итальянец Франческо Тотти рассказал, с кем из коллег он хотел бы сыграть в одной команде:

«Мне хотелось бы сыграть с Роналдо – «Феноменом». Он был сильнее Месси и Криштиана. Это три разных игрока, необычные. После Марадоны я бы поставил Роналдо. Они не были людьми», – цитирует бывшего футболиста Il Messaggero.

Тотти всю свою карьеру провел в Роме, в составе которой сыграл 785 матчей и выиграл чемпионат, дважды Кубок и дважды Суперкубок Италии. Со своей сборной он стал чемпионом мира в 2006 году.

Ранее Тотти спрогнозировал, какие команды сыграют в финале Лиги чемпионов.

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Франческо Тотти Роналдо Лионель Месси Криштиану Роналду Рома Рим Диего Марадона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Tarae
Пішли ви разом з тотті
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+1
Puppet_master
нехай ще кацапське громадянство прийме, і буде .
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0
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