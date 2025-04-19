«Лучше Месси и Роналду». Тотти назвал футболиста, с которым хотел сыграть
Легендарный итальянец расхвалил бразильца Роналдо
Легенда мирового футбола итальянец Франческо Тотти рассказал, с кем из коллег он хотел бы сыграть в одной команде:
«Мне хотелось бы сыграть с Роналдо – «Феноменом». Он был сильнее Месси и Криштиана. Это три разных игрока, необычные. После Марадоны я бы поставил Роналдо. Они не были людьми», – цитирует бывшего футболиста Il Messaggero.
Тотти всю свою карьеру провел в Роме, в составе которой сыграл 785 матчей и выиграл чемпионат, дважды Кубок и дважды Суперкубок Италии. Со своей сборной он стал чемпионом мира в 2006 году.
Ранее Тотти спрогнозировал, какие команды сыграют в финале Лиги чемпионов.
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