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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 20:07 |
678
1

Тотти назвал команды, которые сыграют в финале Лиги чемпионов

Легенда «Ромы» считает, что в финале столкнутся «Реал» и «Интер»

16 апреля 2025, 20:07 |
678
1
Тотти назвал команды, которые сыграют в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти рассказал, кто должен сыграть в финале Лиги чемпионов 2024/25.

«Я с нетерпением жду того, чтобы увидеть в финале поединок «Интера» и «Реала». Кто выиграет Золотой мяч 2025? Я не знаю. Многое будет зависеть от того, кто выиграет Лигу чемпионов.

Справедливо ли, что Родри выиграл в прошлом году Золотой мяч, а не Винисиус? Это два совершенно разных игрока. Два великих чемпиона. Вы должны спросить France Football, почему они выбрали Родри», – сказал Тотти.

Ранее легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию.

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Франческо Тотти Реал Мадрид Интер Милан Лига чемпионов Золотой мяч Родри Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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era
Думка тотті тут нікого не цікавить..Не пишіть про нього..
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