Тотти назвал команды, которые сыграют в финале Лиги чемпионов

Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти рассказал, кто должен сыграть в финале Лиги чемпионов 2024/25.

«Я с нетерпением жду того, чтобы увидеть в финале поединок «Интера» и «Реала». Кто выиграет Золотой мяч 2025? Я не знаю. Многое будет зависеть от того, кто выиграет Лигу чемпионов.

Справедливо ли, что Родри выиграл в прошлом году Золотой мяч, а не Винисиус? Это два совершенно разных игрока. Два великих чемпиона. Вы должны спросить France Football, почему они выбрали Родри», – сказал Тотти.

Ранее легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию.