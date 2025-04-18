Экс-форвард Ворсклы: «Максимов может уйти в отставку»

Известный в прошлом форвард полтавской «Ворсклы» Сергей Чуйченко в интервью Sport.ua выразил свое мнение по поводу провальных выступлений команды Юрия Максимова в четырех последних матчах Премьер-лиги. В них полтавский клуб потерпел четыре поражения подряд на своем поле – от «Кривбасса», «Зари», «Полесья» и «Александрии».

– Чем объясните игровой кризис «Ворсклы»?

– Команда попала в какую-то яму. Мы видим, что она играет очень слабо. А почему так – непонятно. В атаке мячи забиваются со скрипом, а вот пропускают очень многое и все в последнее время проигрывают. Более того, еще и дома. Четыре матча в Полтаве подряд – и все проиграли. Я думаю, что в коллективе что-то происходит. Или же финансовое состояние плохое. Ведь по подбору исполнителей «Ворскла» не должна находиться на 14-м месте, на котором она сейчас находится. Если подопечные Максимова проиграют в следующем туре еще и «Вересу», то это все.

– Что именно имеете в виду – прямой вылет из элиты или участие в переходных играх?

– Я надеюсь, что в переходных матчах играть «Ворскле» не придется, ведь если взять конкурентов, то, скажем, у «Черноморца» ситуация намного более тяжелая – у него на самом финише по календарю встречи с «Шахтером», «Динамо» и «Александрией». При такой перспективе тяжело выбраться из трясины таблицы. «Морякам» нужно было набирать очки в предыдущих турах. Так вот, по идее «Ворскла» должна выбраться вверх. Повторюсь: все будет зависеть от матча с тем же «Вересом». По-моему, команде нужно набрать шесть очков в ближайших поединках, чтобы чувствовать себя более-менее спокойнее.

– Не могут ли четыре домашних поражения быть своеобразным сигналом руководству клуба, у которого, как утверждают определенные источники, долги перед футболистами?

– Честно говоря, не интересовался тем, есть задолженность или нет. Но в футбольных кругах слухи ходят, что финансовая сторона в «Ворскле» не без проблем. Но как бы то ни было, а футболисты должны играть и выкладываться в каждом матче, показывая свое мастерство, несмотря на те или иные проблемы. Даже если у «Ворсклы» дела действительно плохи, игроки должны думать о своем будущем с прицелом перехода в другие клубы. И для этого, конечно, нужно себя зарекомендовать с лучшей стороны. А если все проигрывать подряд, то кто же их будет рассматривать как футболистов? Были случаи, когда у той или иной команды финансовые дела шли плохо и деньги игрокам не платили, однако ребята доказывали свою профпригодность хорошей игрой.

– В истории «Ворсклы» такого еще не было, чтобы проиграть четыре матча подряд на своем стадионе. Как думаете, может ли при такой ситуации Юрий Максимов уйти в отставку?

– Вообще-то – да. Если дело в каких-нибудь проблемах в клубе, то он, видимо, дождется конца чемпионата. Но если в «Ворскле» все хорошо, то стоит не обыграть в следующем туре «Верес» – и все. Его не будет.

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