Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Ворсклы: «Максимов может уйти в отставку»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 23:44 |
322
0

Экс-форвард Ворсклы: «Максимов может уйти в отставку»

Сергей Чуйченко – об игровом кризисе полтавского клуба

18 апреля 2025, 23:44 |
322
0
Экс-форвард Ворсклы: «Максимов может уйти в отставку»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ворскла

Известный в прошлом форвард полтавской «Ворсклы» Сергей Чуйченко в интервью Sport.ua выразил свое мнение по поводу провальных выступлений команды Юрия Максимова в четырех последних матчах Премьер-лиги. В них полтавский клуб потерпел четыре поражения подряд на своем поле – от «Кривбасса», «Зари», «Полесья» и «Александрии».

– Чем объясните игровой кризис «Ворсклы»?

– Команда попала в какую-то яму. Мы видим, что она играет очень слабо. А почему так – непонятно. В атаке мячи забиваются со скрипом, а вот пропускают очень многое и все в последнее время проигрывают. Более того, еще и дома. Четыре матча в Полтаве подряд – и все проиграли. Я думаю, что в коллективе что-то происходит. Или же финансовое состояние плохое. Ведь по подбору исполнителей «Ворскла» не должна находиться на 14-м месте, на котором она сейчас находится. Если подопечные Максимова проиграют в следующем туре еще и «Вересу», то это все.

– Что именно имеете в виду – прямой вылет из элиты или участие в переходных играх?

– Я надеюсь, что в переходных матчах играть «Ворскле» не придется, ведь если взять конкурентов, то, скажем, у «Черноморца» ситуация намного более тяжелая – у него на самом финише по календарю встречи с «Шахтером», «Динамо» и «Александрией». При такой перспективе тяжело выбраться из трясины таблицы. «Морякам» нужно было набирать очки в предыдущих турах. Так вот, по идее «Ворскла» должна выбраться вверх. Повторюсь: все будет зависеть от матча с тем же «Вересом». По-моему, команде нужно набрать шесть очков в ближайших поединках, чтобы чувствовать себя более-менее спокойнее.

– Не могут ли четыре домашних поражения быть своеобразным сигналом руководству клуба, у которого, как утверждают определенные источники, долги перед футболистами?

– Честно говоря, не интересовался тем, есть задолженность или нет. Но в футбольных кругах слухи ходят, что финансовая сторона в «Ворскле» не без проблем. Но как бы то ни было, а футболисты должны играть и выкладываться в каждом матче, показывая свое мастерство, несмотря на те или иные проблемы. Даже если у «Ворсклы» дела действительно плохи, игроки должны думать о своем будущем с прицелом перехода в другие клубы. И для этого, конечно, нужно себя зарекомендовать с лучшей стороны. А если все проигрывать подряд, то кто же их будет рассматривать как футболистов? Были случаи, когда у той или иной команды финансовые дела шли плохо и деньги игрокам не платили, однако ребята доказывали свою профпригодность хорошей игрой.

– В истории «Ворсклы» такого еще не было, чтобы проиграть четыре матча подряд на своем стадионе. Как думаете, может ли при такой ситуации Юрий Максимов уйти в отставку?

– Вообще-то – да. Если дело в каких-нибудь проблемах в клубе, то он, видимо, дождется конца чемпионата. Но если в «Ворскле» все хорошо, то стоит не обыграть в следующем туре «Верес» – и все. Его не будет.

Ранее сообщалось, когда может решиться судьба Юрия Максимова в полтавской «Ворскле».

По теме:
ФОТО. Дарья Бондарь красиво отпраздновала день рождения
Защитник Оболони: «У нас было три-четыре момента, а у Динамо только один»
Стало известно, когда решится судьба Максимова в Ворскле
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Александрия Ворскла - Александрия Сергей Чуйченко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Бокс | 18 апреля 2025, 02:52 1
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»

Лоуренс Околи – о реванше Усик – Дюбуа

ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
Футбол | 18 апреля 2025, 19:24 0
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко

Артем уверен в победе «Динамо» над «Оболонью»

Каталонский прорыв. Эспаньол переиграл Хетафе и продлил победную серию
Футбол | 18.04.2025, 23:59
Каталонский прорыв. Эспаньол переиграл Хетафе и продлил победную серию
Каталонский прорыв. Эспаньол переиграл Хетафе и продлил победную серию
Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»
Футбол | 18.04.2025, 20:10
Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»
Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Футбол | 18.04.2025, 08:30
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
18.04.2025, 00:48 24
Футбол
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 14
Другие виды
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
Реал после фиаско в ЛЧ определился с ценой Лунина. Есть 2 варианта
17.04.2025, 10:47 7
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
17.04.2025, 18:20 9
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2025, 22:44 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем