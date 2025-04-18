Стало известно, когда решится судьба Максимова в Ворскле

18 апреля полтавская «Ворскла» проиграла четвертый матч подряд в родных стенах, продолжая находиться в зоне переходных игр.

По информации Sport.ua, дальнейшая судьба главного тренера Юрия Максимова, вероятно, решится после следующего поединка с ровенским «Вересом». Матч 26-го тура УПЛ состоится 27 апреля в Полтаве.

По иронии судьбы, именно перед матчем с «Вересом», который проходил в Ровно в октябре прошлого года, полтавскую команду во второй раз в ее истории возглавил Юрий Максимов. С тех пор под руководством этого тренера «Ворскла» сыграла 15 игр, в которых набрала всего 12 очков. В семи последних матчах в Полтаве «зелено-белые» уступили пять раз и дважды сыграли вничью.

На данный момент полтавская команда занимает 14-е место в УПЛ, имея в своем активе 21 зачетный пункт.

Ранее сообщалось, что наставник «Ворсклы» Юрий Максимов после поражения от «Александрии» (1:3) в матче УПЛ намекнул на возможную отставку.