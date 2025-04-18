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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла проиграла 4 матча. Нужно принимать решение»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 17:30 | Обновлено 18 апреля 2025, 17:36
1282
1

Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла проиграла 4 матча. Нужно принимать решение»

Тренер намекает на отставку

18 апреля 2025, 17:30 | Обновлено 18 апреля 2025, 17:36
1282
1
Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла проиграла 4 матча. Нужно принимать решение»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Наставник Ворсклы Юрий Максимов после поражения от Александрии 1:3 в матче УПЛ намекнул на возможную отставку.

«Проиграли по делу. Пропустили быстрый гол, а потом какая-то суета на поле была. Нужно принимать решение. Проиграли четыре кряду матча – нужно принимать решение. Какое решение? Поговорю с руководством и будем решать».

«Где-то мастерства игрокам не хватает, но у меня к ним нет претензий и вопросов. За результат тренер отвечает», – сказал Максимов.

Ворскла в таблице УПЛ находится на 14-й позиции в зоне переходных матчей.

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Ворскла Полтава Юрий Максимов Украинская Премьер-лига Ворскла - Александрия Александрия
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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