Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла проиграла 4 матча. Нужно принимать решение»

Наставник Ворсклы Юрий Максимов после поражения от Александрии 1:3 в матче УПЛ намекнул на возможную отставку.

«Проиграли по делу. Пропустили быстрый гол, а потом какая-то суета на поле была. Нужно принимать решение. Проиграли четыре кряду матча – нужно принимать решение. Какое решение? Поговорю с руководством и будем решать».

«Где-то мастерства игрокам не хватает, но у меня к ним нет претензий и вопросов. За результат тренер отвечает», – сказал Максимов.

Ворскла в таблице УПЛ находится на 14-й позиции в зоне переходных матчей.