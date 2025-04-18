Реал уверен, что сможет победить Барселону в финале Кубка Испании

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Испанская пресса сообщает, что президент «сливочных» Флорентино Перес оптимистически настроен на предстоящий поединок и уверен в позитивном результате:

«Президент «Реала» уверен, что его подопечные смогут одолеть в финале «Барселону», потому что в клубе все понимают насколько важным является этот трофей.

Перес полностью доверяет главному тренер Карло Анчелотти и его штабу и ожидает завоевания Кубка, который позволит спасти этот сезон после поражения в Лиге чемпионов от лондонского «Арсенала», – сообщают журналисты.

До матча с «Барселоной» мадридский клуб проведет два поединка в чемпионате – против «Атлетика» из Бильбао и «Хетафе».