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Кубок Испании
18 апреля 2025, 23:34 |
381
1

Реал уверен, что сможет победить Барселону в финале Кубка Испании

Флорентино Перес сохраняет оптимизм и доверяет тренерскому штабу

18 апреля 2025, 23:34 |
381
1
Реал уверен, что сможет победить Барселону в финале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

26 апреля состоится финальный матч Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Испанская пресса сообщает, что президент «сливочных» Флорентино Перес оптимистически настроен на предстоящий поединок и уверен в позитивном результате:

«Президент «Реала» уверен, что его подопечные смогут одолеть в финале «Барселону», потому что в клубе все понимают насколько важным является этот трофей.

Перес полностью доверяет главному тренер Карло Анчелотти и его штабу и ожидает завоевания Кубка, который позволит спасти этот сезон после поражения в Лиге чемпионов от лондонского «Арсенала», – сообщают журналисты.

До матча с «Барселоной» мадридский клуб проведет два поединка в чемпионате – против «Атлетика» из Бильбао и «Хетафе».

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Мадрид Флорентино Перес
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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NATS
Походу, Перес с судьями уже договорился
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