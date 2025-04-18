Анчелотти считает, что новый тренер не сможет улучшить результаты Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не планирует покидать свою должность, несмотря на поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Испанская пресса сообщает, что наставник оценит свою работу после окончания текущего сезона и тогда сядет за стол переговоров с президентом Флорентино Пересом.

Анчелотти уверен, что «Реал» пребывает в кризисе, и новый главный тренер не сможет улучшить результаты «сливочных». По словам итальянского специалиста, клуб нуждается в глобальной реформе, которая затронет футболистов, тренерский штаб и весь персонал мадридской команды.

Наставник «Реала» имеет теплые отношения с президентом клуба, чувствует его поддержку и даже в случае увольнения останется желанным гостем в Испании.

Подопечные Анчелотти продолжают борьбу за титул чемпиона Ла Лиги – 20 апреля на домашнем стадионе сыграют против «Атлетика» из Бильбао.