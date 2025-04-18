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Испания
18 апреля 2025, 20:03 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:26
1597
0

Анчелотти считает, что новый тренер не сможет улучшить результаты Реала

Итальянский специалист уверен, что клуб нуждается в глобальной реформе

18 апреля 2025, 20:03 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:26
1597
0
Анчелотти считает, что новый тренер не сможет улучшить результаты Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не планирует покидать свою должность, несмотря на поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Испанская пресса сообщает, что наставник оценит свою работу после окончания текущего сезона и тогда сядет за стол переговоров с президентом Флорентино Пересом.

Анчелотти уверен, что «Реал» пребывает в кризисе, и новый главный тренер не сможет улучшить результаты «сливочных». По словам итальянского специалиста, клуб нуждается в глобальной реформе, которая затронет футболистов, тренерский штаб и весь персонал мадридской команды.

Наставник «Реала» имеет теплые отношения с президентом клуба, чувствует его поддержку и даже в случае увольнения останется желанным гостем в Испании.

Подопечные Анчелотти продолжают борьбу за титул чемпиона Ла Лиги – 20 апреля на домашнем стадионе сыграют против «Атлетика» из Бильбао.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Relevo
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