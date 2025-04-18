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  4. Когда вернется Лунин? Реал провел первую тренировку после вылета из ЛЧ
Испания
18 апреля 2025, 18:11 |
130
0

Когда вернется Лунин? Реал провел первую тренировку после вылета из ЛЧ

Украинец восстановился после повреждения и готов сыграть в следующем матче

18 апреля 2025, 18:11 |
130
0
Когда вернется Лунин? Реал провел первую тренировку после вылета из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

20 апреля состоится матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Атлетик» Бильбао.

После поражения «сливочных» в Лиге чемпионов от лондонского «Арсенала» (1:2), главный тренер Карло Анчелотти принял решение дать всем футболистам один выходной.

18 апреля игроки «Реала» собрались на тренировочной базе в Вальдедебасе, где работали над точностью ударов и провели товарищеский матч в ограниченном пространстве.

На этих занятиях отсутствовали форвард Килиан Мбаппе и защитник Ферлан Менди, который продолжает восстанавливаться после травмы. Что касается нападающего, то он пройдет дополнительное медицинское обследование после того, как получил повреждение в поединке Лиги чемпионов.

Приятной новостью для команды стало возвращение в строй украинского голкипера Андрея Лунина. Он пропустил четыре последних матча «Реала», но уже вернулся к тренировкам и может сыграть в предстоящем туре чемпионата Испании.

ФОТО. Андрей Лунин вернулся к тренировкам после травмы

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик Андрей Лунин Килиан Мбаппе Ферлан Менди Карло Анчелотти тренировка
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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