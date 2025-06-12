Лионель МЕССИ: «Это стало для меня настоящей пыткой»

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси вспомнил поражение в финале чемпионата мира 2014 от Германии (0:1, дв).

«Килиан Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года. Он сотворил безумие в финале мундиаля 2022 года, но не стал чемпионом.

Подобное случилось со мной в 2014 году, это было для меня пыткой. Ты оглядываешься назад и думаешь: «Я мог выиграть два ЧМ».

Я могу сказать, что достиг всего в футболе. Я благодарен Богу за это. Он дал мне все», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.