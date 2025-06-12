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Чемпионат мира
12 июня 2025, 00:03 | Обновлено 12 июня 2025, 00:20
448
2

Лионель МЕССИ: «Это стало для меня настоящей пыткой»

Аргентинец вспомнил поражение в финале чемпионата мира 2014

12 июня 2025, 00:03 | Обновлено 12 июня 2025, 00:20
448
2
Лионель МЕССИ: «Это стало для меня настоящей пыткой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси вспомнил поражение в финале чемпионата мира 2014 от Германии (0:1, дв).

«Килиан Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года. Он сотворил безумие в финале мундиаля 2022 года, но не стал чемпионом.

Подобное случилось со мной в 2014 году, это было для меня пыткой. Ты оглядываешься назад и думаешь: «Я мог выиграть два ЧМ».

Я могу сказать, что достиг всего в футболе. Я благодарен Богу за это. Он дал мне все», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Килиан Мбаппе ЧМ-2014 по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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Александр Бондарь
Конечно будет играть пусть не пиз.. .
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GroundUnder
Португалия Фигу вобще могла взять связку ЧЕ-ЧМ, в 2004-2006 годах
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