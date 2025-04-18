Защитник Оболони: «У нас было три-четыре момента, а у Динамо только один»

18 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись два киевских клуба – «Динамо» и «Оболонь».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 3:0. Защитник «Оболони» Даниил Карась прокомментировал поражение в этом поединке:

– Для вас матчи с «Динамо» особенные, ведь в этом клубе вы провели немало времени. В первом тайме вы играли не хуже, ведь Стасюк и Груша имели неплохие моменты. Могли забивать и могла пойти совсем другая игра.

– Конечно, было два разных тайма. Нужно просто реализовать свои моменты. Я не могу сказать, что у «Динамо» в первом тайме были какие-то опасные эпизоды. Один удар Ярмоленка и все. А у нас сколько? Три или четыре. Они могли бы повлиять на ход поединка, но мы не использовали их. В конце побежали забивать, но пропустили такие голы. Хотели победить.

– Не были готовы к первому пропущенному голу после комбинации со штрафного?

– Не скажу, что были не готовы. Ожидали, что будет совсем другой розыгрыш. Вероятно, концентрация была недостаточной.

– Почему второй тайм был не таким, как первый?

– Слишком много эмоций отдали в первой половине игры. Во втором тайме потеряли концентрацию, теряли позиции и игроков соперника. Мы пытались забить и были моменты, но подвела реализация, – рассказал Карась.