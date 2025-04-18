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  4. Защитник Оболони: «У нас было три-четыре момента, а у Динамо только один»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 23:03 |
509
2

Защитник Оболони: «У нас было три-четыре момента, а у Динамо только один»

Даниил Карась прокомментировал поражение в матче 26-го тура чемпионата Украины

18 апреля 2025, 23:03 |
509
2
Защитник Оболони: «У нас было три-четыре момента, а у Динамо только один»
ФК Оболонь. Даниил Карась

18 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись два киевских клуба – «Динамо» и «Оболонь».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 3:0. Защитник «Оболони» Даниил Карась прокомментировал поражение в этом поединке:

Для вас матчи с «Динамо» особенные, ведь в этом клубе вы провели немало времени. В первом тайме вы играли не хуже, ведь Стасюк и Груша имели неплохие моменты. Могли забивать и могла пойти совсем другая игра.

– Конечно, было два разных тайма. Нужно просто реализовать свои моменты. Я не могу сказать, что у «Динамо» в первом тайме были какие-то опасные эпизоды. Один удар Ярмоленка и все. А у нас сколько? Три или четыре. Они могли бы повлиять на ход поединка, но мы не использовали их. В конце побежали забивать, но пропустили такие голы. Хотели победить.

Не были готовы к первому пропущенному голу после комбинации со штрафного?

– Не скажу, что были не готовы. Ожидали, что будет совсем другой розыгрыш. Вероятно, концентрация была недостаточной.

Почему второй тайм был не таким, как первый?

– Слишком много эмоций отдали в первой половине игры. Во втором тайме потеряли концентрацию, теряли позиции и игроков соперника. Мы пытались забить и были моменты, но подвела реализация, – рассказал Карась.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Оболонь Киев Динамо - Оболонь Даниил Карась
Николай Титюк Источник: FootballHub
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Моменти потрібно реалізовувати. Гра забувається, а рахунок і очки в таблиці залишаються
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+2
avk2307
Не правий він трохи ,У Ярмоленка до голу був удар під поперечину але воротар впорався. А от гравці Оболоні били повз ворота...  Треба ж в ворота попадати щоб голи забивати. До речі з Шахтарем те ж саме було. Попали один раз , але хтось з лінії вибив. А то з не поганих моментів повз ворота.
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+2
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