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Лига Европы
18 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 18 апреля 2025, 23:04
157
1

Осталась одна команда, которая еще не проигрывала в еврокубках 2024/25

Манчестер Юнайтед идет на серии из 12 матчей без поражений

18 апреля 2025, 22:41 | Обновлено 18 апреля 2025, 23:04
157
1
Осталась одна команда, которая еще не проигрывала в еврокубках 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

В еврокубковом сезоне 2024/25 остался лишь один клуб, который еще не потерпел ни одного поражения – английский «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд пробился в полуфинал Лиги Европы, обыграв в драматическом двухматчевом противостоянии французский «Лион». После результативной ничьей во Франции в первом матче (2:2) – на Олд Траффорд команда Рубена Аморима вырвала победу в полуфинале (5:4 OT) и обеспечила себе место в полуфинале ЛЕ.

«Манчестер Юнайтед» продолжил свою серию – 12 матчей в еврокубках без поражений. В текущем розыгрыше ЛЕ Красные Дьяволы одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью. Ни один другой клуб Европы не смог провести сезон без поражений.

До четвертьфиналов без поражений также шел «Челси» (если не учитывать квалификацию ЛК). Хотя лондонская команда неожиданно проиграла дома варшавской «Легии» (1:2), однако вышла в полуфинал Лиги конференций.

Результаты Манчестер Юнайтед в Лиге Европы 2024/25

Результаты Челси в Лиге конференций 2024/25

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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OKs100
МЮ в этом сезоне на подъеме.
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