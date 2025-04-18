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  4. Что ждет Яремчука? Тренер Олимпиакоса составил список неприкасаемых игроков
Греция
18 апреля 2025, 22:49 |
583
1

Что ждет Яремчука? Тренер Олимпиакоса составил список неприкасаемых игроков

Хосе Луис Мендилибар планирует сохранить важных футболистов стартового состава

18 апреля 2025, 22:49 |
583
1
Что ждет Яремчука? Тренер Олимпиакоса составил список неприкасаемых игроков

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар составил список футболистов, которых хотел бы сохранить в составе в преддверии летнего трансферного окна.

Наставник считает, что «у этой команды есть будущее и потенциал для развития, если она останется единой и не потеряет ни одного из своих ключевых игроков».

Футболисты, которых планирует сохранить «Олимпиакос»:

  • вратарь Константинос Цолакис
  • защитники Франсиско Ортега и Панайотис Рецос
  • полузащитники Христос Музакитис и Сантьяго Эссе
  • нападающие Аюб Эль-Кааби и Харалампос Костулас

В составе греческого клуба выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, однако в этот список он не попал. Возможно, игрок сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» досрочно завоевал чемпионский титул после того, как победил АЕК со счетом 1:0.

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чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Хосе Луис Мендилибар Роман Яремчук Аюб Эль-Кааби трансферы
Николай Титюк Источник: Sportime
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