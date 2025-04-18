Что ждет Яремчука? Тренер Олимпиакоса составил список неприкасаемых игроков
Хосе Луис Мендилибар планирует сохранить важных футболистов стартового состава
Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар составил список футболистов, которых хотел бы сохранить в составе в преддверии летнего трансферного окна.
Наставник считает, что «у этой команды есть будущее и потенциал для развития, если она останется единой и не потеряет ни одного из своих ключевых игроков».
Футболисты, которых планирует сохранить «Олимпиакос»:
- вратарь Константинос Цолакис
- защитники Франсиско Ортега и Панайотис Рецос
- полузащитники Христос Музакитис и Сантьяго Эссе
- нападающие Аюб Эль-Кааби и Харалампос Костулас
В составе греческого клуба выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, однако в этот список он не попал. Возможно, игрок сменит клубную прописку во время летнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» досрочно завоевал чемпионский титул после того, как победил АЕК со счетом 1:0.
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