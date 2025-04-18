Элина СВИТОЛИНА: «Безусловно, сет был тяжелым. Рада, что я в полуфинале»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Джессикой Бузас Манейро в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Руане:

«Безусловно, сет был тяжелым. Она боролась. Джессика заставляла меня работать. Я очень рада, что смогла сосредоточиться, продолжать играть, сражаться, и в конце концов победить. Это очень приятно.

Полуфинал с Еленой-Габриэлой Русе? Да, это будет хороший матч, хорошее противостояние. Я действительно счастлива, что я в полуфинале, еще один полуфинал в моей карьере.

Благодарю всех фанатов, которые пришли сюда, поддерживали меня. Я с нетерпением жду встречи со всеми вами завтра во время полуфинала».

19 апреля Свитолина сыграет против Елены-Габриэлы Русе в полуфинале Руана.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро