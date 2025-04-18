Элина СВИТОЛИНА: «Безусловно, сет был тяжелым. Рада, что я в полуфинале»
Украинка прокомментировала победу над Джессикой Бузас Манейро в четвертьфинале Руана
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Джессикой Бузас Манейро в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Руане:
«Безусловно, сет был тяжелым. Она боролась. Джессика заставляла меня работать. Я очень рада, что смогла сосредоточиться, продолжать играть, сражаться, и в конце концов победить. Это очень приятно.
Полуфинал с Еленой-Габриэлой Русе? Да, это будет хороший матч, хорошее противостояние. Я действительно счастлива, что я в полуфинале, еще один полуфинал в моей карьере.
Благодарю всех фанатов, которые пришли сюда, поддерживали меня. Я с нетерпением жду встречи со всеми вами завтра во время полуфинала».
19 апреля Свитолина сыграет против Елены-Габриэлы Русе в полуфинале Руана.
Видеообзор матча Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бебех считает, что тренеров можно штрафовать
Испанский гранд нацелен на серьезное усиление состава