Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Боруссия Д
20.04.2025 18:30 - : -
Боруссия М
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
18 апреля 2025, 22:32 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:33
19
0

Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 20-го апреля в 18:30 по Киеву.

18 апреля 2025, 22:32 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:33
19
0
Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Официальный сайт «Боруссии Д»

В воскресенье, 20 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «Боруссией М». Игра начнется в 18:30 по Киеву.

Боруссия Д

Очень нестабильный сезон проводят «шмели». В Бундеслиге после 29 игр команда занимает 8 место и имеет на счету 42 очка. За 5 туров до конца чемпионата от зоны Лиги чемпионов «Боруссию Д» отделяет 6 очков, поэтому даже попадание в еврокубки будет для Дортмунда достаточно сложной целью.

Из Кубка Германии команда вылетела после минимального проигрыша «Вольфсбургу» в 1/16, а в четвертьфинале Лиги чемпионов команда потерпела поражение по сумме двух матчей от «Барселоны» (проиграла выездной матч 4:0 и победила в домашнем 3:1).

Боруссия М

Неплохой сезон проводит и клуб из Менхенгладбаха – сейчас «жеребцы» занимают 7 место в чемпионате и имеют в активе 44 очка. Как и «шмели», команда борется за попадание в евротурниры и не может торчать ни одного балла в этой борьбе, ведь разница между 5-й и 11-й позицией составляет всего 6 очков.

Кубок страны «Боруссия М» также покинула в 1/16 финала из-за проигрыша «Франкфурта», а на евроарене не играла вообще.

Личные встречи

В последних 5 очных поединках статистика на стороне Дортмунда – 3 победы «шмелей», 1 выигрыш «жеребцов» и 1 ничейный результат. Эта ничья со счетом 1:1 состоялась в матче первого круга этого сезона.

Интересные факты

  • В последних 10 матчах на Сигнал Идуна Парк Борусия Д смогла победить лишь в 4 играх.
  • «Боруссия М» забивает первой уже 4 матча подряд, последний, кто смог устоять - «Майнц 04».
  • В последних 5 очных поединках каждая команда забивала хотя бы 1 гол.
  • «Боруссия Д» не может сохранить ворота сухими уже 9 матчей подряд. В последний раз команда играла «на ноль» против «Санкт-Паули» в начале марта.

Возможные стартовые составы

Боруссия Д: Кобель – Бенсебаини, Антон, Зюле – Свенсон, Гросс, Рюэрсон – Брандт, Байер – Гирасси, Адеями

Боруссия М: Кардозу – Ульрих, Кьяродия, Итакура, Скалли – Вайгль, Нойгаус – Хак, Плеа, Онора – Кляйндинст

Прогноз

Обеим командам чрезвычайно нужны очки, чтобы лучше завершить сезон, поэтому матч обещает быть зрелищным и забивным. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
20 апреля 2025 -
18:30
Боруссия М
Обе забьют 1.55 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Барселона Ж – Челси Ж. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов
Арсенал – Лион. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Боруссия Д - Боруссия М чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Хоккей | 18 апреля 2025, 06:50 3
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ

Нападающий Питтсбург Пингвинз набрал 90+ очков в сезоне

17-летний португальский талант стал лучшим бомбардиром Порту в 2025 году
Футбол | 18 апреля 2025, 22:25 0
17-летний португальский талант стал лучшим бомбардиром Порту в 2025 году
17-летний португальский талант стал лучшим бомбардиром Порту в 2025 году

В матче против «Фамаликана» Родриго Мора сделал дубль

Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.04.2025, 15:45
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Футбол | 18.04.2025, 06:23
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 18.04.2025, 06:05
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
17.04.2025, 10:19 3
Футбол
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
17.04.2025, 06:23 24
Футбол
Новые правила в волейболе. Международная федерация внесла нововведения
Новые правила в волейболе. Международная федерация внесла нововведения
17.04.2025, 08:25
Волейбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 14
Другие виды
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем