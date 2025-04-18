В воскресенье, 20 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «Боруссией М». Игра начнется в 18:30 по Киеву.

Боруссия Д

Очень нестабильный сезон проводят «шмели». В Бундеслиге после 29 игр команда занимает 8 место и имеет на счету 42 очка. За 5 туров до конца чемпионата от зоны Лиги чемпионов «Боруссию Д» отделяет 6 очков, поэтому даже попадание в еврокубки будет для Дортмунда достаточно сложной целью.

Из Кубка Германии команда вылетела после минимального проигрыша «Вольфсбургу» в 1/16, а в четвертьфинале Лиги чемпионов команда потерпела поражение по сумме двух матчей от «Барселоны» (проиграла выездной матч 4:0 и победила в домашнем 3:1).

Боруссия М

Неплохой сезон проводит и клуб из Менхенгладбаха – сейчас «жеребцы» занимают 7 место в чемпионате и имеют в активе 44 очка. Как и «шмели», команда борется за попадание в евротурниры и не может торчать ни одного балла в этой борьбе, ведь разница между 5-й и 11-й позицией составляет всего 6 очков.

Кубок страны «Боруссия М» также покинула в 1/16 финала из-за проигрыша «Франкфурта», а на евроарене не играла вообще.

Личные встречи

В последних 5 очных поединках статистика на стороне Дортмунда – 3 победы «шмелей», 1 выигрыш «жеребцов» и 1 ничейный результат. Эта ничья со счетом 1:1 состоялась в матче первого круга этого сезона.

Интересные факты

В последних 10 матчах на Сигнал Идуна Парк Борусия Д смогла победить лишь в 4 играх.

«Боруссия М» забивает первой уже 4 матча подряд, последний, кто смог устоять - «Майнц 04».

В последних 5 очных поединках каждая команда забивала хотя бы 1 гол.

«Боруссия Д» не может сохранить ворота сухими уже 9 матчей подряд. В последний раз команда играла «на ноль» против «Санкт-Паули» в начале марта.

Возможные стартовые составы

Боруссия Д: Кобель – Бенсебаини, Антон, Зюле – Свенсон, Гросс, Рюэрсон – Брандт, Байер – Гирасси, Адеями

Боруссия М: Кардозу – Ульрих, Кьяродия, Итакура, Скалли – Вайгль, Нойгаус – Хак, Плеа, Онора – Кляйндинст

Прогноз

Обеим командам чрезвычайно нужны очки, чтобы лучше завершить сезон, поэтому матч обещает быть зрелищным и забивным. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua Боруссия Д Боруссия М Обе забьют 1.55 Сделать ставку

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