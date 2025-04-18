Боруссия Д – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Матч начнется 20-го апреля в 18:30 по Киеву.
В воскресенье, 20 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Германии между «Боруссией Д» и «Боруссией М». Игра начнется в 18:30 по Киеву.
Боруссия Д
Очень нестабильный сезон проводят «шмели». В Бундеслиге после 29 игр команда занимает 8 место и имеет на счету 42 очка. За 5 туров до конца чемпионата от зоны Лиги чемпионов «Боруссию Д» отделяет 6 очков, поэтому даже попадание в еврокубки будет для Дортмунда достаточно сложной целью.
Из Кубка Германии команда вылетела после минимального проигрыша «Вольфсбургу» в 1/16, а в четвертьфинале Лиги чемпионов команда потерпела поражение по сумме двух матчей от «Барселоны» (проиграла выездной матч 4:0 и победила в домашнем 3:1).
Боруссия М
Неплохой сезон проводит и клуб из Менхенгладбаха – сейчас «жеребцы» занимают 7 место в чемпионате и имеют в активе 44 очка. Как и «шмели», команда борется за попадание в евротурниры и не может торчать ни одного балла в этой борьбе, ведь разница между 5-й и 11-й позицией составляет всего 6 очков.
Кубок страны «Боруссия М» также покинула в 1/16 финала из-за проигрыша «Франкфурта», а на евроарене не играла вообще.
Личные встречи
В последних 5 очных поединках статистика на стороне Дортмунда – 3 победы «шмелей», 1 выигрыш «жеребцов» и 1 ничейный результат. Эта ничья со счетом 1:1 состоялась в матче первого круга этого сезона.
Интересные факты
- В последних 10 матчах на Сигнал Идуна Парк Борусия Д смогла победить лишь в 4 играх.
- «Боруссия М» забивает первой уже 4 матча подряд, последний, кто смог устоять - «Майнц 04».
- В последних 5 очных поединках каждая команда забивала хотя бы 1 гол.
- «Боруссия Д» не может сохранить ворота сухими уже 9 матчей подряд. В последний раз команда играла «на ноль» против «Санкт-Паули» в начале марта.
Возможные стартовые составы
Боруссия Д: Кобель – Бенсебаини, Антон, Зюле – Свенсон, Гросс, Рюэрсон – Брандт, Байер – Гирасси, Адеями
Боруссия М: Кардозу – Ульрих, Кьяродия, Итакура, Скалли – Вайгль, Нойгаус – Хак, Плеа, Онора – Кляйндинст
Прогноз
Обеим командам чрезвычайно нужны очки, чтобы лучше завершить сезон, поэтому матч обещает быть зрелищным и забивным. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.55.
18:30
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