Защитник Александрии: «В Полтаве нам помог быстрый гол»

В матче 25-го тура УПЛ один из лидеров – «Александрия» взяла верх в гостях над «Ворсклой» – 3:1.

Защитник «горожан» Юрий Копына эксклюзивно для Sport.ua рассказал благодаря чему подопечные Руслана Ротаня уверенно победили:

«Мы со стартовых минут диктовали условия и очень хорошо, что быстро материализовали свое преимущество в забитый Кириллом Ковальцем гол. Считаю, что он был переломным, ведь в дальнейшем гости действовали раскрепощенно, много комбинировали, а хозяева выглядели растерянными, часто ошибались и до перерыва пропустили еще дважды.

Во втором тайме «Александрия» больше играла по счету – соперник преобладал в контроле мяча. Однако этого хватило только для гола престижа. Хотя немного досадно, что единственный удар хозяев в створ ворот оказался результативным. Мы ведь свои моменты не использовали. Все же, полученные три очка очень важны, потому что помогли продолжать погоню за чемпионским титулом», – сказал Копына.

На данный момент в активе футболистов «Александрии» 57 очков, они разместились на втором месте в чемпионате.

Ранее сообщалось, что наставник «Ворсклы» Юрий Максимов после поражения от «Александрии» намекнул на возможную отставку.