Защитник Александрии: «В Полтаве нам помог быстрый гол»
Юрий Копина подытожил выезд своей команды в Полтаву
В матче 25-го тура УПЛ один из лидеров – «Александрия» взяла верх в гостях над «Ворсклой» – 3:1.
Защитник «горожан» Юрий Копына эксклюзивно для Sport.ua рассказал благодаря чему подопечные Руслана Ротаня уверенно победили:
«Мы со стартовых минут диктовали условия и очень хорошо, что быстро материализовали свое преимущество в забитый Кириллом Ковальцем гол. Считаю, что он был переломным, ведь в дальнейшем гости действовали раскрепощенно, много комбинировали, а хозяева выглядели растерянными, часто ошибались и до перерыва пропустили еще дважды.
Во втором тайме «Александрия» больше играла по счету – соперник преобладал в контроле мяча. Однако этого хватило только для гола престижа. Хотя немного досадно, что единственный удар хозяев в створ ворот оказался результативным. Мы ведь свои моменты не использовали. Все же, полученные три очка очень важны, потому что помогли продолжать погоню за чемпионским титулом», – сказал Копына.
На данный момент в активе футболистов «Александрии» 57 очков, они разместились на втором месте в чемпионате.
Ранее сообщалось, что наставник «Ворсклы» Юрий Максимов после поражения от «Александрии» намекнул на возможную отставку.
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