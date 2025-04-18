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  4. Важное решение. Трабзонспор отказывается продавать игрока сборной Украины
Турция
18 апреля 2025, 22:11 |
1968
2

Важное решение. Трабзонспор отказывается продавать игрока сборной Украины

Игра Арсения Батагова продолжает впечатлять руководство клуба

18 апреля 2025, 22:11 |
1968
2
Важное решение. Трабзонспор отказывается продавать игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» принял важное решение о дальнейшей карьере защитника сборной Украины U-21 Арсения Батагова.

В клубе сообщили, что футболист не продается и все предложения о трансферы будут сразу отклонены. Руководство и тренерский штаб «Трабзонспора» довольны уровнем игры, который демонстрирует защитник.

Также, в турецкой команде надеются, что Батагов не будет рассматривать потенциальный уход из Турции и продолжит играть в составе «Трабзонспора», как минимум, до окончания текущего контракта (июнь 2028 года).

В сезоне 2024/25 украинец провел 17 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Батагова составляет 3,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что украинский защитник восстановился после травмы и готов сыграть в предстоящих матчах «Трабзонспора».

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов трансферы
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
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Комментарии 2
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Умник
А в сборной играет Бондарь
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+1
MaximusOne
А йому форма Астон Вілли йде 😉
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0
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