Важное решение. Трабзонспор отказывается продавать игрока сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» принял важное решение о дальнейшей карьере защитника сборной Украины U-21 Арсения Батагова.

В клубе сообщили, что футболист не продается и все предложения о трансферы будут сразу отклонены. Руководство и тренерский штаб «Трабзонспора» довольны уровнем игры, который демонстрирует защитник.

Также, в турецкой команде надеются, что Батагов не будет рассматривать потенциальный уход из Турции и продолжит играть в составе «Трабзонспора», как минимум, до окончания текущего контракта (июнь 2028 года).

В сезоне 2024/25 украинец провел 17 матчей во всех турнирах, где забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Батагова составляет 3,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что украинский защитник восстановился после травмы и готов сыграть в предстоящих матчах «Трабзонспора».