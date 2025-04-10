Пропустил три матча. Защитник сборной Украины восстановился после травмы

Защитник сборной Украины U-21 и турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов восстановился после травмы и готов вернуться на поле в ближайшем матче.

Футболист получил повреждение в лагере «сине-желтых», из-за чего пропустил три матча в чемпионате Турции. Сообщается, что Батагов присоединился к одноклубникам во время последних занятий и сможет сыграть в домашнем поединке «Трабзонспора».

13 апреля подопечные Фатиха Текке сыграют против «Ризеспора» в матче 31-го тура турецкой Суперлиги. «Трабзонспор» занимает 11-е место в турнирной таблице, в активе клуба – 36 баллов.

Арсений Батагов проводит первый сезон в Турции. Защитник сыграл 16 матчей, где забил один гол и отдал две результативные передачи.