Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пропустил три матча. Защитник сборной Украины восстановился после травмы
Турция
10 апреля 2025, 12:44 |
541
0

Пропустил три матча. Защитник сборной Украины восстановился после травмы

Арсений Батагов сможет сыграть за «Трабзонспор» 13 апреля

10 апреля 2025, 12:44 |
541
0
Пропустил три матча. Защитник сборной Украины восстановился после травмы
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Защитник сборной Украины U-21 и турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов восстановился после травмы и готов вернуться на поле в ближайшем матче.

Футболист получил повреждение в лагере «сине-желтых», из-за чего пропустил три матча в чемпионате Турции. Сообщается, что Батагов присоединился к одноклубникам во время последних занятий и сможет сыграть в домашнем поединке «Трабзонспора».

13 апреля подопечные Фатиха Текке сыграют против «Ризеспора» в матче 31-го тура турецкой Суперлиги. «Трабзонспор» занимает 11-е место в турнирной таблице, в активе клуба – 36 баллов.

Арсений Батагов проводит первый сезон в Турции. Защитник сыграл 16 матчей, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

По теме:
Деньги на ветер. Известный клуб недоволен приобретением украинского игрока
Верес начал подготовку к матчу с Зарей
В компании с Менди. В Реале сообщили важные новости о Лунине
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов сборная Украины по футболу U-21 травма
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Футбол | 10 апреля 2025, 09:30 1
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции

Нападающий хочет видеть в «Реале» Вильяма Салиба

Жирона сделала неожиданное заявление о Цыганкове и Крапивцове
Футбол | 10 апреля 2025, 09:22 2
Жирона сделала неожиданное заявление о Цыганкове и Крапивцове
Жирона сделала неожиданное заявление о Цыганкове и Крапивцове

Каталонский клуб опубликовал сообщение украинским футболистам

Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Футбол | 10.04.2025, 08:36
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Не прошло и полгода. Английский клуб намерен уволить главного тренера
Футбол | 10.04.2025, 11:42
Не прошло и полгода. Английский клуб намерен уволить главного тренера
Не прошло и полгода. Английский клуб намерен уволить главного тренера
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Футбол | 09.04.2025, 17:30
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Экс-игрок Реала рассказал, почему Куртуа пропустил голы со штрафных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 2
Бокс
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
09.04.2025, 11:14 19
Футбол
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 1
Футбол
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
08.04.2025, 21:41 15
Футбол
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
09.04.2025, 09:54 4
Футбол
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
Барселона – Боруссия Д – 4:0. Банду Флика – не остановить. Видеообзор матча
10.04.2025, 01:15 2
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
08.04.2025, 12:48 20
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем