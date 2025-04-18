Стали известны пары 1/2 финала на турнире АТР 500 в Мюнхене

18 апреля на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене (Германия) состоялись матчи 1/4 финала и были определены полуфинальные пары.

Первый сеяный и вторая ракетка мира Александр Зверев одолел Таллона Грикспора, взяв реванш за поражение на Мастерсе в Индиан-Уэллс. Зверев пробился во второй полуфинал в 2025 году.

Следующим соперником Александра будет представитель Венгрии Фабиан Марожан. Венгер выиграл у Зизу Бергса и вышел в первый полуфинал в карьере.

В нижней части сетки в борьбе за финал сойдутся Франсиско Черундоло и Бен Шелтон. Аргентинец разобрался с Давидом Гоффеном, а американец справился с Лучано Дардери.

Шелтон стал первым американцем, который вышел в грунтовый полуфинал пятисотника с момента создания категории в 2009 году.

Поединки 1/2 в Мюнхене состоятся 19 апреля.

ATP 500 Мюнхен. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Таллон Грикспор – 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4

Фабиан Марожан – Зизу Бергс – 6:3, 7:6 (7:4)

Нижняя часть сетки

Франсиско Черундоло [5] – Давид Гоффен – 6:2, 6:4

Лучано Дардери – Бен Шелтон [2] – 4:6, 3:6

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Фабиан Марожан

Франсиско Черундоло [5] – Бен Шелтон [2]