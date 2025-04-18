Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны пары 1/2 финала на турнире АТР 500 в Мюнхене
ATP
18 апреля 2025, 21:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:11
484
0

Стали известны пары 1/2 финала на турнире АТР 500 в Мюнхене

В полуфинале пятисотника в Германии сыграют: Зверев – Марожан, Черундоло – Шелтон

18 апреля 2025, 21:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 22:11
484
0
Стали известны пары 1/2 финала на турнире АТР 500 в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

18 апреля на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене (Германия) состоялись матчи 1/4 финала и были определены полуфинальные пары.

Первый сеяный и вторая ракетка мира Александр Зверев одолел Таллона Грикспора, взяв реванш за поражение на Мастерсе в Индиан-Уэллс. Зверев пробился во второй полуфинал в 2025 году.

Следующим соперником Александра будет представитель Венгрии Фабиан Марожан. Венгер выиграл у Зизу Бергса и вышел в первый полуфинал в карьере.

В нижней части сетки в борьбе за финал сойдутся Франсиско Черундоло и Бен Шелтон. Аргентинец разобрался с Давидом Гоффеном, а американец справился с Лучано Дардери.

Шелтон стал первым американцем, который вышел в грунтовый полуфинал пятисотника с момента создания категории в 2009 году.

Поединки 1/2 в Мюнхене состоятся 19 апреля.

ATP 500 Мюнхен. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Таллон Грикспор – 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4
Фабиан Марожан – Зизу Бергс – 6:3, 7:6 (7:4)

Нижняя часть сетки

Франсиско Черундоло [5] – Давид Гоффен – 6:2, 6:4
Лучано Дардери – Бен Шелтон [2] – 4:6, 3:6

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Фабиан Марожан
Франсиско Черундоло [5] – Бен Шелтон [2]

По теме:
Бельгийский прорыв в Мюнхене. Известны все четвертьфиналисты турнира
Лаки-лузер 2008 года рождения выиграл матч на уровне ATP и установил рекорд
Прошлогодний чемпион Мюнхена сумел взять только два гейма в стартовом матче
Таллон Грикспор Александр Зверев Фабиан Марожан Зизу Бергс Франсиско Черундоло Давид Гоффен Лучано Дардери Бен Шелтон ATP Мюнхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 18 апреля 2025, 06:05 1
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26

В Лигу чемпионов уже вышли: Бавария, Байер, Ливерпуль, ПСЖ и Барселона

Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Хоккей | 18 апреля 2025, 08:25 0
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф

Команды уже готовятся к старту плей-офф

Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Хоккей | 18.04.2025, 06:50
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Прошлогодний чемпион – out. Известны полуфиналисты пятисотника в Барселоне
Теннис | 18.04.2025, 21:24
Прошлогодний чемпион – out. Известны полуфиналисты пятисотника в Барселоне
Прошлогодний чемпион – out. Известны полуфиналисты пятисотника в Барселоне
Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»
Футбол | 18.04.2025, 20:10
Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»
Комментатор УПЛ-ТВ: «Русский язык тренеров на матчах – пропаганда дерьма»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 14
Футбол
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
18.04.2025, 00:48 24
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2025, 22:44 3
Теннис
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
17.04.2025, 09:38 7
Футбол
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем