Стали известны пары 1/2 финала на турнире АТР 500 в Мюнхене
В полуфинале пятисотника в Германии сыграют: Зверев – Марожан, Черундоло – Шелтон
18 апреля на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене (Германия) состоялись матчи 1/4 финала и были определены полуфинальные пары.
Первый сеяный и вторая ракетка мира Александр Зверев одолел Таллона Грикспора, взяв реванш за поражение на Мастерсе в Индиан-Уэллс. Зверев пробился во второй полуфинал в 2025 году.
Следующим соперником Александра будет представитель Венгрии Фабиан Марожан. Венгер выиграл у Зизу Бергса и вышел в первый полуфинал в карьере.
В нижней части сетки в борьбе за финал сойдутся Франсиско Черундоло и Бен Шелтон. Аргентинец разобрался с Давидом Гоффеном, а американец справился с Лучано Дардери.
Шелтон стал первым американцем, который вышел в грунтовый полуфинал пятисотника с момента создания категории в 2009 году.
Поединки 1/2 в Мюнхене состоятся 19 апреля.
ATP 500 Мюнхен. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Таллон Грикспор – 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4
Фабиан Марожан – Зизу Бергс – 6:3, 7:6 (7:4)
Нижняя часть сетки
Франсиско Черундоло [5] – Давид Гоффен – 6:2, 6:4
Лучано Дардери – Бен Шелтон [2] – 4:6, 3:6
ATP 500 Мюнхен. Пары 1/2 финала
Александр Зверев [1] – Фабиан Марожан
Франсиско Черундоло [5] – Бен Шелтон [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Лигу чемпионов уже вышли: Бавария, Байер, Ливерпуль, ПСЖ и Барселона
Команды уже готовятся к старту плей-офф