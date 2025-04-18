«Не волнуйтесь, это временное явление». Билодид – о карьере футболистки

18 апреля состоялся матч 5-го тура второго этапа женской Высшей лиги Украины, в котором сыграли ЖФК «Металлист 1925» и ЖФК «Ладомир». Хозяева разгромили соперниц со счетом 6:0.

В этом поединке в составе харьковской команды дебютировала украинская дзюдоистка Дарья Билодид. После матча она призналась, что расстроилась из-за незабитого мяча:

«Очень ждала этого дебюта, но хотелось сыграть больше. Я провела три минуты на поле, могла забить гол, но не получилось. Очень расстроилась из-за этого, мой чемпионский характер не дает мне покоя в таких моментах. Я думаю, это классный старт. Хочу поблагодарить команду, всех девушек, тренеров и руководство. Они все меня сегодня сильно поддерживали. Атмосфера в команде очень крутая, мне все рассказали.

Дзюдо – не командный вид спорта, этим он и отличается от футбола. Там я выступаю сама за себя, а здесь нужно думать в первую очередь о команде. Это разные чувства для меня, но они новые. Не волнуйтесь, я не оставила дзюдо в прошлом. Это временное явление (футбол – прим)», – рассказала Билодид.