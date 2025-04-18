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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 21:12 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:22
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0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Трудно проходить оборону с пятью защитниками»

Капитан «Динамо» поделился впечатлениями от победного матча с «Оболонью»

18 апреля 2025, 21:12 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:22
110
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Трудно проходить оборону с пятью защитниками»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Капитан Динамо Виталий Буяльский в эфире УПЛ-ТВ поделился впечатлениями от победного матча 25-го тура УПЛ с Оболонью (3:0), в котором ему удалось отличиться забитым мячом.

– Голом, можно сказать, отметили подписание нового контракта?

– Можно сказать и так. Но самое главное, что команда выиграла – важнее, чем что я забил.

– Победа была достигнута, но старт поединка получился довольно нервным, когда вполне могли пропускать дважды.

- Согласен, что с начала игры до 30-й минуты была какая-то нервозность. Многие теряли мячи и пропускали контратаки. Это случалось из-за того, что где-то принимали неправильные решения, где-то спешили поскорее забить, а это не удавалось. А после гола Андрея Ярмоленко появилась уверенность, и так, как мы провели второй тайм, должны были играть с самого начала.

– А нервозности добавляют заключительные поединки сезона?

– Нервозность была из-за того, что соперник играл с тремя центральными защитниками, а в общей сложности было пять игроков обороны, и трудно было преодолевать оборону. Хотелось поскорее забить или хотя бы завершить атаку ударом, и от этого случаются такие ошибки.

– В третьем поединке подряд в конце первого тайма разыгрываются голевые комбинации на Ярмоленко. Это уже становится традицией?

– Мы наигрывали эту комбинацию на тренировке, и все получилось. Отмечу хорошее исполнение Андрея – он молодец.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь Виталий Буяльский
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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