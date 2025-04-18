Ванат увеличил отрыв в гонке бомбардиров УПЛ. Кто главные конкуренты?

18 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись два киевских клуба – «Динамо» и «Оболонь». Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 3:0.

На 55-й минуте поединка форвард «бело-синих» Владислав Ванат реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды. Футболист забил 15-й гол в текущем сезоне УПЛ.

Ванат увеличил отрыв в гонке бомбардиров до четырех мячей. Ближайшими преследователями являются полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков и нападающий житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк (по 11 результативных ударов).

В следующем туре Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» сыграет против «Шахтера». Матч 26-го тура состоится 27 апреля в 18:00.

Рейтинг лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги 2024/25: