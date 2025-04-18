Защитник Динамо поблагодарил Андрея Николаевича после разгрома Оболони

18 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись два киевских клуба – «Динамо» и «Оболонь».

Подопечные Александра Шовковского разгромили соперника со счетом 3:0. После завершения поединка защитник «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал итоговый результат:

– Первый тайм был нелегким, могли даже пропустить, ведь были обидные моменты. Неправильно накрывали игроков соперника, допускали нелепые ошибки. Нас ловили на контратаках, но спасибо Андрею Николаевичу (Ярмоленко – прим). Стало легче, когда он забил гол. Во втором тайме сумели довести матч до победы.

– Именно на контратаках тренерский штаб делал акцент в перерыве?

– Конечно. Вы же видели, как легко «Оболонь» выходила в контратаки. Во втором тайме делали акцент, чтобы было меньше ошибок в атаках, и более надежно играть в защите. Усовершенствовали это и сыграли лучше.

– Забитый гол – это домашняя заготовка?

– Конечно, наигрывали не один раз. И вчера, и позавчера.

– Дальше «Шахтер». Какие ожидания?

– Ждем с нетерпением. Матч двух топ-клубов Украины, сделаем все возможное, чтобы победить.

– Смотрите в таблицу?

– Ну как, смотрим... Все об этом говорят. Все в наших руках, – сказал Михавко.

«Динамо» продолжает лидировать в чемпионате Украины, в активе клуба – 63 балла. «Оболонь» разместилась на 12-й позиции в турнирной таблице (24 очка).