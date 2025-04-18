Украина. Премьер лига18 апреля 2025, 19:43 |
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ВИДЕО. Судаков вновь станет отцом. Жена лидера Шахтера беременна
Пара ждет второго ребенка
18 апреля 2025, 19:43 |
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков во второй раз станет отцом. Его жена Елизавета забеременела. Об этом пара сообщила в своем Instagram.
«Мы уже знаем, как выглядит любовь. Она называется «дочка». Но совсем скоро мы увидим эту любовь – в новых глазах, в новых ручках, в новой жизни», – написал Судаков.
Георгий и Елизавета воспитывают дочь Милану, которой 16 апреля исполнилось 3 года.
В нынешнем сезоне Судаков провел в составе горняков 31 матч за клуб, забил 13 голов и отдал 5 ассистам.
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