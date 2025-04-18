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  4. ВИДЕО. Судаков вновь станет отцом. Жена лидера Шахтера беременна
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 19:43 |
350
1

ВИДЕО. Судаков вновь станет отцом. Жена лидера Шахтера беременна

Пара ждет второго ребенка

18 апреля 2025, 19:43 |
350
1
ВИДЕО. Судаков вновь станет отцом. Жена лидера Шахтера беременна
Instagram.

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков во второй раз станет отцом. Его жена Елизавета забеременела. Об этом пара сообщила в своем Instagram.

«Мы уже знаем, как выглядит любовь. Она называется «дочка». Но совсем скоро мы увидим эту любовь – в новых глазах, в новых ручках, в новой жизни», – написал Судаков.

Георгий и Елизавета воспитывают дочь Милану, которой 16 апреля исполнилось 3 года.

В нынешнем сезоне Судаков провел в составе горняков 31 матч за клуб, забил 13 голов и отдал 5 ассистам.

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Елизавета Судакова Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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