ВИДЕО. Судаков вновь станет отцом. Жена лидера Шахтера беременна

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков во второй раз станет отцом. Его жена Елизавета забеременела. Об этом пара сообщила в своем Instagram.

«Мы уже знаем, как выглядит любовь. Она называется «дочка». Но совсем скоро мы увидим эту любовь – в новых глазах, в новых ручках, в новой жизни», – написал Судаков.

Георгий и Елизавета воспитывают дочь Милану, которой 16 апреля исполнилось 3 года.

В нынешнем сезоне Судаков провел в составе горняков 31 матч за клуб, забил 13 голов и отдал 5 ассистам.