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  4. ВИДЕО. Суркис уже «подписывает» внука в Динамо. Ему 4 месяца
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17 апреля 2025, 01:18 |
156
1

ВИДЕО. Суркис уже «подписывает» внука в Динамо. Ему 4 месяца

Яна Суркис поделилась милым видео

17 апреля 2025, 01:18 |
156
1
ВИДЕО. Суркис уже «подписывает» внука в Динамо. Ему 4 месяца
Instagram. Кристиан Биловар, Яна Суркис и сын Александр

Яна Суркис поделилась забавным видео, на котором её отец Игорь Суркис играет с маленьким внуком.

Президент «Динамо» активно проводит время с 4-месячным Александром — сыном Яны и защитника киевлян Кристиана Биловара, который помогает команде в борьбе за чемпионство.

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На видео дедушка пытается «научить» малыша набивать мяч, держа его на руках. «Ну, вы поняли», — с юмором подписала сторис 23-летняя Яна. Пойдёт ли мальчик по стопам отца — покажет время.

К слову, в молодёжке «Динамо» уже играет другой представитель семьи — Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Saltovka
Враг и предатель Украины ублюдок суркис убирайся-ка ты в парашу и там подписывай своего внучка в динама мацкву!
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