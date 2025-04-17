ВИДЕО. Суркис уже «подписывает» внука в Динамо. Ему 4 месяца

Яна Суркис поделилась забавным видео, на котором её отец Игорь Суркис играет с маленьким внуком.

Президент «Динамо» активно проводит время с 4-месячным Александром — сыном Яны и защитника киевлян Кристиана Биловара, который помогает команде в борьбе за чемпионство.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На видео дедушка пытается «научить» малыша набивать мяч, держа его на руках. «Ну, вы поняли», — с юмором подписала сторис 23-летняя Яна. Пойдёт ли мальчик по стопам отца — покажет время.

К слову, в молодёжке «Динамо» уже играет другой представитель семьи — Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса.