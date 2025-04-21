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  4. Бенфика просит двух чемпионов мира сыграть на Клубном ЧМ
Португалия
21 апреля 2025, 17:52 |
313
0

Бенфика просит двух чемпионов мира сыграть на Клубном ЧМ

Отаменди и Ди Мария могут стать свободным агентами

21 апреля 2025, 17:52 |
313
0
Бенфика просит двух чемпионов мира сыграть на Клубном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Бенфика ведет переговоры с основным защитником Николасом Отаменди и вингером Анхелем ди Марией переговоры об участии обоих в Клубном чемпионате мира.

Контракты игроков завершаются 30 июня, а турнир завершается в середине июля, поэтому Орлам нужно договориться с лидерами об их участии на ЧМ.

Бенфика ведет переговоры о новых контрактах с двумя аргентинцами, но договориться пока не удалось, поэтому идет речь о согласии футболистов сыграть на Клубном ЧМ.

Отаменди в нынешнем сезоне провел 44 матча, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. У Ди Марии 15 голов и 9 результативных передач в 36 встречах.

Бенфика в группе Клубного ЧМ сыграет против Баварии, Боки Жуниорс и Окленда.

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Николас Отаменди Анхель Ди Мария Бенфика трансферы клубный чемпионат мира по футболу
Иван Зинченко Источник: A Bola
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