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  4. Экс-игрок Динамо рассказал о возможном возвращении в чемпионат Украины
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 18:51 |
719
0

Экс-игрок Динамо рассказал о возможном возвращении в чемпионат Украины

Евгений Макаренко покинул клуб «Ордабасы», который выступает в чемпионате Казахстана

18 апреля 2025, 18:51 |
719
0
Экс-игрок Динамо рассказал о возможном возвращении в чемпионат Украины
ФК Ордабасы. Евгений Макаренко

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Макаренко остался без клуба – стороны договорились о прекращении сотрудничества. Полузащитник прокомментировал возможность вернуться в чемпионат Украины:

– Какие твои дальнейшие планы относительно продолжения карьеры?

– Я теперь на многие вещи смотрю по-другому, как бы это банально не звучало, более профессионально. Я работал с тренером «Ордабасы» по физподготовке и получал удовольствие. Я хочу играть, заниматься своим любимым делом. Поэтому я открыт к предложениям. Главное, держать себя в тонусе и выбрать клуб, в котором есть стабильность и профессиональный подход к делу.

– Это должен быть европейский клуб или варианты из Украины тоже будешь рассматривать?

– Я не ставлю за цель быть в каком-то определенном чемпионате. Опять же, важно, чтобы клуб, который будет заинтересован в моих услугах, был стабильным, – сказал Макаренко.

В предыдущем сезоне полузащитник провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил два гола. Макаренко ранее выступал за киевское «Динамо», ужгородскую «Говерлу», также играл в чемпионатах Венгрии и Бельгии.

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чемпионат Казахстана по футболу Ордабасы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Евгений Макаренко
Николай Титюк Источник
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