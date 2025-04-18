Миллионный контракт. Экс-форвард сборной Италии вспомнил как отказал Динамо

43-летний экс-форвард сборной Италии Андреа Караччоло ответил на вопрос итальянских журналистов о том, был ли он хотя бы раз в карьере близок к переходу в топ-клуб – «Милан», «Интер» или «Ювентус», неожиданно вспомнив о возможности переезда в «Динамо».

«В январе 2011 года я мог оказаться в «Ювентусе». Но они взяли Матри. Маротта выступил против. По его словам, я не мог конкурировать. Правда в том, что еще в «Сампдории» мы с ним сильно поссорились. Тогда «Рейнджерс» хотели подписать меня, но я отказался от предложения. Он воспринял это как личное, поэтому я сказал ему, что если он меня не отпустит, я весь год буду отдыхать в Генуе. Ради «Брешиа» я отказался от миллионного контракта с киевским «Динамо» в 2011 году», - заявил Караччоло.

Отметим, что в 2011 году итальянские и украинские СМИ действительно сообщали о желании «Динамо», главным тренером которого тогда был россиянин Юрий Семин, подписать Караччоло. По неофициальным данным, «бело-синие» были готовы платить Караччоло по 2,5 миллиона евро в год, в то время как в «Брешиа» форвард получал только 1,2 миллиона.