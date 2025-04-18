Роман ДИДЫК: «Матч с Карпатами? Рух хочет показать себя как можно лучше»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от матча против «Карпат», который состоится в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Предыдущие результаты положительно повлияли на команду в плане психологии. Мы одержали долгожданную победу в игре с «Колосом», сыграли вничью с претендентом на чемпионство – «Александрией». Сейчас команда в хорошем настроении готовится к львовскому дерби.

Мы готовимся к этому поединку как и другим, но, конечно, в голове есть мысли о принципиальности этого противостояния. Но мы неизменно ответственно готовимся к каждой и тренируемся с полной самоотдачей. «Движению» хочется показать себя как можно лучше.

Да, с Алексеем Сычем и Олегом Федором я общаюсь. Конкретно об этом матче мы не говорили. Хоть в жизни мы и друзья, но на поле друзей нет – каждый захочет получить положительный результат для своей команды, – сказал Роман.

Матч «Карпаты» – «Рух» запланировано на субботу, 18 апреля. Стартовый свисток на стадионе Украины прозвучит в 13:00 по киевскому времени.