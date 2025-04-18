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  4. Роман ДИДЫК: «Матч с Карпатами? Рух хочет показать себя как можно лучше»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 19:29 |
36
0

Роман ДИДЫК: «Матч с Карпатами? Рух хочет показать себя как можно лучше»

Защитник высказался о предстоящем матче УПЛ

18 апреля 2025, 19:29 |
36
0
Роман ДИДЫК: «Матч с Карпатами? Рух хочет показать себя как можно лучше»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык поделился ожиданиями от матча против «Карпат», который состоится в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Предыдущие результаты положительно повлияли на команду в плане психологии. Мы одержали долгожданную победу в игре с «Колосом», сыграли вничью с претендентом на чемпионство – «Александрией». Сейчас команда в хорошем настроении готовится к львовскому дерби.

Мы готовимся к этому поединку как и другим, но, конечно, в голове есть мысли о принципиальности этого противостояния. Но мы неизменно ответственно готовимся к каждой и тренируемся с полной самоотдачей. «Движению» хочется показать себя как можно лучше.

Да, с Алексеем Сычем и Олегом Федором я общаюсь. Конкретно об этом матче мы не говорили. Хоть в жизни мы и друзья, но на поле друзей нет – каждый захочет получить положительный результат для своей команды, – сказал Роман.

Матч «Карпаты» – «Рух» запланировано на субботу, 18 апреля. Стартовый свисток на стадионе Украины прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

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Роман Дидык Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты - Рух
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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