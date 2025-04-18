Гайденгайм – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Матч начнется 19 апреля в 16:30 по Киеву.
В субботу, 19 апреля состоится матч 30-го тура Бундеслиги между «Хайденхаймом» и «Баварией». Игра начнется в 16:30 по киевскому времени.
Хайденхайм
В этом сезоне команда является одним из аутсайдеров чемпионата и сражается за сохранение прописки. На данный момент клуб занимает 16 место в лиге, которое дает возможность сыграть в матче на вылет с 3-й командой Бундеслиги 2, и имеет на своем счету 22 очка. За 5 туров до завершения сезона расстояние до ближайшей 15-й позиции составляет 7 очков, а отрыв от ближайшего преследователя – всего 2.
Из кубка коллектив вылетел в 1/16 от «Герты», также «Хайденхайм» участвовал в Лиге конференций, где потерпел поражение на такой же стадии от «Копенгагена».
Бавария
Многолетний чемпион Германии возвращает свои позиции после неудачной кампании в прошлом. Сейчас клуб находится на вершине турнирной таблицы в чемпионате, а отрыв от занимающего 2-е место «Байера» составляет 6 очков.
Кубок Германии коллектив покинул после 1/8 финала из-за поражения тому же «Байеру», а из Лиги чемпионов по сумме двух четвертьфинальных матчей вылетел в среду на этой неделе от миланского «Интера».
Личные встречи
Команды встречались всего 4 раза за всю историю: трижды победил клуб из Мюнхена, а один выигрыш получил «Хайденхайм». Произошло это со счетом 3:2 чуть больше года назад в рамках 28-го тура Бундеслиги.
В первом круге чемпионата победила «Бавария» со счетом 4:2.
Интересные факты
- «Хайденхайм» является самой плохой командой в домашних матчах этого сезона – 10 зачетных пунктов в 14 матчах.
- «Бавария» пропустила в каждом из 6 последних матчей во всех турнирах. В последний раз мюнхенцам удалось сохранить ворота сухими в матче с «Байером» в Лиге чемпионов.
- В этом сезоне чемпионата «Хайденхайм» пропустил 56 мячей, худшая статистика только у «Гольштайн Киль» и «Бохума», которые занимают 18-е и 17-е места соответственно.
Возможные стартовые составы
Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Гимбер, Майнка – Крациг, Шеппнер, Буш, Траоре – Бек, Дорш – Пирингер
Бавария: Урбиг – Станишич, Ким, Дайер, Лаймер – Горецка, Киммих – Сане, Мюллер, Олисе – Кейн
Прогноз
«Бавария» может быть уставшей и демотивированной после досадного вылета из Лиги чемпионов, но «Хайденхайм» не должен создать ей особых проблем. Я поставлю на победу мюнхенцев с форой –1,5 и коэффициентом 1.78.
16:30
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