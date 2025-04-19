Бавария забила 4 гола и близка к титулу, невероятная борьба за топ-4

Бавария вылетела из Лиги чемпионов, однако в Бундеслиге команда Венсана Компани все ближе к чемпионскому титулу.

Мюнхенцы спокойно обыграли аутсайдера Хайденхайм со счетом 4:0 и набрали 72 очка. У Байера встреча в запасе и 63 пункта. До конца осталось всего четыре тура.

Крайне интересной выходит борьба за место в Лиге чемпионов. Лейпциг сыграл вничью и с 49 очками идет четвертым, а Фрайбург и Майнц отстают на один и два пункта соответственно.

Чемпионат Германии. 30-й тур

Хайденхайм – Бавария 0:4

Голы: Кейн, 12, Ляймер, 19, Коман, 36, Киммих, 56

Майнц – Вольфсбург 2:2

Голы: Че Сон, 37, Дор, 40 – Арнольд, 3, Вавро, 90

Фрайбург – Хоффенхайм 3:2

Голы: Холер, 28, 57, Доан, 36 – Балтер, 34, Крамарич, 45

Лейпциг – Хольштайн 1:1

Голы: Шешко, 74 (с пен) – Мачино, 44

Вердер – Бохум 1:0

Гол: Вайзер, 80

Турнирная таблица