Бавария забила 4 гола и близка к титулу, невероятная борьба за топ-4
Майнц, Фрайбург и Лейпциг ведут сражение за Лигу чемпионов
Бавария вылетела из Лиги чемпионов, однако в Бундеслиге команда Венсана Компани все ближе к чемпионскому титулу.
Мюнхенцы спокойно обыграли аутсайдера Хайденхайм со счетом 4:0 и набрали 72 очка. У Байера встреча в запасе и 63 пункта. До конца осталось всего четыре тура.
Крайне интересной выходит борьба за место в Лиге чемпионов. Лейпциг сыграл вничью и с 49 очками идет четвертым, а Фрайбург и Майнц отстают на один и два пункта соответственно.
Чемпионат Германии. 30-й тур
Хайденхайм – Бавария 0:4
Голы: Кейн, 12, Ляймер, 19, Коман, 36, Киммих, 56
Майнц – Вольфсбург 2:2
Голы: Че Сон, 37, Дор, 40 – Арнольд, 3, Вавро, 90
Фрайбург – Хоффенхайм 3:2
Голы: Холер, 28, 57, Доан, 36 – Балтер, 34, Крамарич, 45
Лейпциг – Хольштайн 1:1
Голы: Шешко, 74 (с пен) – Мачино, 44
Вердер – Бохум 1:0
Гол: Вайзер, 80
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