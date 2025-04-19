Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария забила 4 гола и близка к титулу, невероятная борьба за топ-4
Чемпионат Германии
Майнц
19.04.2025 16:30 – FT 2 : 2
Вольфсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
19 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:34
210
0

Бавария забила 4 гола и близка к титулу, невероятная борьба за топ-4

Майнц, Фрайбург и Лейпциг ведут сражение за Лигу чемпионов

19 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:34
210
0
Бавария забила 4 гола и близка к титулу, невероятная борьба за топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария вылетела из Лиги чемпионов, однако в Бундеслиге команда Венсана Компани все ближе к чемпионскому титулу.

Мюнхенцы спокойно обыграли аутсайдера Хайденхайм со счетом 4:0 и набрали 72 очка. У Байера встреча в запасе и 63 пункта. До конца осталось всего четыре тура.

Крайне интересной выходит борьба за место в Лиге чемпионов. Лейпциг сыграл вничью и с 49 очками идет четвертым, а Фрайбург и Майнц отстают на один и два пункта соответственно.

Чемпионат Германии. 30-й тур

Хайденхайм – Бавария 0:4
Голы: Кейн, 12, Ляймер, 19, Коман, 36, Киммих, 56

Майнц – Вольфсбург 2:2
Голы: Че Сон, 37, Дор, 40 – Арнольд, 3, Вавро, 90

Фрайбург – Хоффенхайм 3:2
Голы: Холер, 28, 57, Доан, 36 – Балтер, 34, Крамарич, 45

Лейпциг – Хольштайн 1:1
Голы: Шешко, 74 (с пен) – Мачино, 44

Вердер – Бохум 1:0
Гол: Вайзер, 80

Турнирная таблица

По теме:
Гайденгайм – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
УЕФА выбрал лучшего игрока вторых матчей 1/4 финала ЛЧ. Он уничтожил Барсу
Экс-хавбек сборной Украины вспомнил опыт работы с тренером Баварии
Бавария Майнц Вольфсбург РБ Лейпциг Хайденхайм Фрайбург Хоффенхайм Хольштайн Вердер Бохум
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Бокс | 19 апреля 2025, 00:41 1
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»
Майк ТАЙСОН: «У него был самый сильный удар в истории бокса»

«Железный Майк» отметил Джорджа Формана

Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Футбол | 18 апреля 2025, 21:27 11
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти

Матвей Пономаренко и Федор Задорожный претендовали на удар с 11-ти метров

ВИДЕО. Топ-комбинация и красивый гол Полесья в матче УПЛ
Футбол | 19.04.2025, 18:55
ВИДЕО. Топ-комбинация и красивый гол Полесья в матче УПЛ
ВИДЕО. Топ-комбинация и красивый гол Полесья в матче УПЛ
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Теннис | 18.04.2025, 21:59
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Футбол | 19.04.2025, 11:11
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
18.04.2025, 08:25
Хоккей
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
План активирован. Реал готовит 4 топовых трансфера после вылета от Арсенала
18.04.2025, 07:50 2
Футбол
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
18.04.2025, 06:23 17
Футбол
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 8
Бокс
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
19.04.2025, 07:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем