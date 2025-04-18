Письмо сработало. Организаторы Ролан Гаррос увеличили призовые на турнире

Через две недели после получения письма от ведущих теннисистов с призывом увеличить призовые деньги на турнирах Большого шлема, организаторы Ролан Гаррос 17 апреля обнародовали призовой фонд 2025 года.

В этом году он составит почти 56,4 млн евро, то есть на 5,21% больше, чем в прошлом сезоне. В прошлом году Ига Свентек и Карлос Алькарас выиграли по 2,4 млн за победу в одиночном разряде, а нынешние чемпионы заработают 2,55 млн евро. За участие в матче первого круга теннисисты получат 78 тысяч (в прошлом году - 73 тысячи).

Таким образом общая сумма выплат участникам турнира в одиночных разрядах значительно выросла, особенно в ранних раундах.

Призовые в одиночном разряде Ролан Гаррос-2025

Стадия квалификации:

Первый раунд – €21,000

Второй раунд – €29,500

Третий раунд – €43,000

Основная сетка турнира: