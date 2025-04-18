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Ролан Гаррос
18 апреля 2025, 15:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:42
197
0

Письмо сработало. Организаторы Ролан Гаррос увеличили призовые на турнире

Организаторы Ролан Гаррос обнародовали призовой фонд 2025 года

18 апреля 2025, 15:25 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:42
197
0
Письмо сработало. Организаторы Ролан Гаррос увеличили призовые на турнире
L'Équipe

Через две недели после получения письма от ведущих теннисистов с призывом увеличить призовые деньги на турнирах Большого шлема, организаторы Ролан Гаррос 17 апреля обнародовали призовой фонд 2025 года.

В этом году он составит почти 56,4 млн евро, то есть на 5,21% больше, чем в прошлом сезоне. В прошлом году Ига Свентек и Карлос Алькарас выиграли по 2,4 млн за победу в одиночном разряде, а нынешние чемпионы заработают 2,55 млн евро. За участие в матче первого круга теннисисты получат 78 тысяч (в прошлом году - 73 тысячи).

Таким образом общая сумма выплат участникам турнира в одиночных разрядах значительно выросла, особенно в ранних раундах.

Призовые в одиночном разряде Ролан Гаррос-2025

Стадия квалификации:

  • Первый раунд – €21,000
  • Второй раунд – €29,500
  • Третий раунд – €43,000

Основная сетка турнира:

  • 1-й круг – €78 000
  • 2-й круг – €117 000
  • 3-й круг – €168 000
  • 1/8 финала – €265 000
  • 1/4 финала – €440 000
  • 1/2 финала – €690 000
  • Финалист – €1 275 000
  • Победитель – €2 550 000
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призовой фонд призовые
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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