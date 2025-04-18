Письмо сработало. Организаторы Ролан Гаррос увеличили призовые на турнире
Организаторы Ролан Гаррос обнародовали призовой фонд 2025 года
Через две недели после получения письма от ведущих теннисистов с призывом увеличить призовые деньги на турнирах Большого шлема, организаторы Ролан Гаррос 17 апреля обнародовали призовой фонд 2025 года.
В этом году он составит почти 56,4 млн евро, то есть на 5,21% больше, чем в прошлом сезоне. В прошлом году Ига Свентек и Карлос Алькарас выиграли по 2,4 млн за победу в одиночном разряде, а нынешние чемпионы заработают 2,55 млн евро. За участие в матче первого круга теннисисты получат 78 тысяч (в прошлом году - 73 тысячи).
Таким образом общая сумма выплат участникам турнира в одиночных разрядах значительно выросла, особенно в ранних раундах.
Призовые в одиночном разряде Ролан Гаррос-2025
Стадия квалификации:
- Первый раунд – €21,000
- Второй раунд – €29,500
- Третий раунд – €43,000
Основная сетка турнира:
- 1-й круг – €78 000
- 2-й круг – €117 000
- 3-й круг – €168 000
- 1/8 финала – €265 000
- 1/4 финала – €440 000
- 1/2 финала – €690 000
- Финалист – €1 275 000
- Победитель – €2 550 000
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