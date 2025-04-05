Только одна теннисистка топ-10 «не пожаловалась» слэмам касательно призовых

В начале апреля ведущие теннисисты и теннисистки планеты отправили турнирам серии Grand Slam письмо с требованием увеличить призовые.

К процессу подключена и АТР. Следующим слэмом сезона 2025 года будет Ролан Гаррос, который должен объявить сумму призового фонда за месяц до старта (РГ-2025 пройдет с 25 мая по 8 июня).

Одна из причин, которая вызывает недовольство у игроков – «Большие Шлемы» отдают слишком малую часть игрокам с общего заработка. К примеру, Aus Open 2025 распределило между игроками всего (по мнению самих теннисистов) 15–20%.

Изначально имена теннисистов и теннисисток, направивших письмо GS, не раскрывались. Однако издание The Associated Press рассекретило фамилии.

Все игроки топ-10 у мужчин и топ-11* у женщин (кроме Елены Рыбакиной) подписали это письмо:

Женщины: Арина Соболенко, Коко Гауфф, Ига Свентек, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Чжэн Циньвень, Паула Бадоса, Мирра Андреева

Мужчины: Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фритц, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас и Алекс де Минаур.

*по рейтингу предыдущей недели