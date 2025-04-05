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05 апреля 2025, 15:55 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:26
362
1

Только одна теннисистка топ-10 «не пожаловалась» слэмам касательно призовых

Все представители топ-10 у мужчин и топ-11 у женщин (кроме Рыбакиной) подписали письмо

05 апреля 2025, 15:55 | Обновлено 05 апреля 2025, 16:26
362
1
Только одна теннисистка топ-10 «не пожаловалась» слэмам касательно призовых
Getty Images/Global Images Ukraine

В начале апреля ведущие теннисисты и теннисистки планеты отправили турнирам серии Grand Slam письмо с требованием увеличить призовые.

К процессу подключена и АТР. Следующим слэмом сезона 2025 года будет Ролан Гаррос, который должен объявить сумму призового фонда за месяц до старта (РГ-2025 пройдет с 25 мая по 8 июня).

Одна из причин, которая вызывает недовольство у игроков – «Большие Шлемы» отдают слишком малую часть игрокам с общего заработка. К примеру, Aus Open 2025 распределило между игроками всего (по мнению самих теннисистов) 15–20%.

Изначально имена теннисистов и теннисисток, направивших письмо GS, не раскрывались. Однако издание The Associated Press рассекретило фамилии.

Все игроки топ-10 у мужчин и топ-11* у женщин (кроме Елены Рыбакиной) подписали это письмо:

Женщины: Арина Соболенко, Коко Гауфф, Ига Свентек, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Жасмин Паолини, Эмма Наварро, Чжэн Циньвень, Паула Бадоса, Мирра Андреева

Мужчины: Янник Синнер, Новак Джокович, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фритц, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас и Алекс де Минаур.

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Ролан Гаррос ATP Уимблдон (теннис) Australian Open US Open Grand Slam призовые Елена Рыбакина Арина Соболенко Коко Гауфф Ига Свёнтек Джессика Пегула Мэдисон Киз Жасмин Паолини Эмма Наварро Чжэн Циньвень Паула Бадоса Мирра Андреева Янник Синнер Новак Джокович Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц Каспер Рууд Даниил Медведев Андрей Рублев Стефанос Циципас Алекс де Минаур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Хана сельодці, топи затопчуть. Хоча... може вона не те щоб не така жадібна, а просто писати не вміє?
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