Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет

Перестало биться сердце питомца «Манчестер Юнайтед» Джо Томпсона. Футболисту было всего 36 лет. Об этом пишет пресс-служба «красных дьяволов».

«Человек, олицетворявший ценности нашего клуба.

С грустью сообщаем, что Джо Томпсон ушел из жизни. Теплый, открытый человек, с юных лет глубоко связанный с нашим клубом – наши мысли с семьей и друзьями Джо в это тяжелое время», – говорится в заявлении «манкунианцев»

Джо Томпсон тяжело болел. Прошлой весной у футболиста в очередной раз диагностировали рак – у него обнаружили лимфому четвертой стадии.