Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Англия
18 апреля 2025, 15:31 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:32
1505
0

Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет

Джо Томпсон тяжело болел

18 апреля 2025, 15:31 | Обновлено 18 апреля 2025, 15:32
1505
0
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Томпсон

Перестало биться сердце питомца «Манчестер Юнайтед» Джо Томпсона. Футболисту было всего 36 лет. Об этом пишет пресс-служба «красных дьяволов».

«Человек, олицетворявший ценности нашего клуба.

С грустью сообщаем, что Джо Томпсон ушел из жизни. Теплый, открытый человек, с юных лет глубоко связанный с нашим клубом – наши мысли с семьей и друзьями Джо в это тяжелое время», – говорится в заявлении «манкунианцев»

Джо Томпсон тяжело болел. Прошлой весной у футболиста в очередной раз диагностировали рак – у него обнаружили лимфому четвертой стадии.

По теме:
Рубен АМОРИМ: «Я сочувствую людям, которые ушли с Олд Траффорд»
Амориму на заметку. Безумная статистика Атлетика в полуфиналах еврокубков
Футбол может спасти только Вальверде. 11 выводов после матчей ЛЕ
смерть Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
Футбол | 17 апреля 2025, 18:20 5
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо

Риццоли считает, что Попов должен был сразу получить красную карточку

ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 18 апреля 2025, 06:05 1
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26

В Лигу чемпионов уже вышли: Бавария, Байер, Ливерпуль, ПСЖ и Барселона

Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2025, 22:44
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Вторая лига. Матчи 18 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Футбол | 18.04.2025, 15:00
Вторая лига. Матчи 18 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига. Матчи 18 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ольмо, Вирц или Симонс? Кем МанСити в новом сезоне заменит Де Брюйне?
Футбол | 18.04.2025, 09:05
Ольмо, Вирц или Симонс? Кем МанСити в новом сезоне заменит Де Брюйне?
Ольмо, Вирц или Симонс? Кем МанСити в новом сезоне заменит Де Брюйне?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто для Ронни О'Салливана? Состоялась жеребьевка 1/16 финала ЧМ по снукеру
Кто для Ронни О'Салливана? Состоялась жеребьевка 1/16 финала ЧМ по снукеру
17.04.2025, 13:45
Снукер
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 22
Другие виды
Мировой рекорд в метании диска поставлен под сомнение. В чем причина?
Мировой рекорд в метании диска поставлен под сомнение. В чем причина?
16.04.2025, 16:34
Другие виды
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
Морозюк, признавшаяся в эскорте, встретилась с игроком сборной Украины
16.04.2025, 22:50 13
Футбол
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 9
Футбол
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
Безумие на Олд Траффорд. МЮ переиграл Лион в сумасшедшем матче
18.04.2025, 00:48 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем