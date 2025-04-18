Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Джо Томпсон тяжело болел
Перестало биться сердце питомца «Манчестер Юнайтед» Джо Томпсона. Футболисту было всего 36 лет. Об этом пишет пресс-служба «красных дьяволов».
«Человек, олицетворявший ценности нашего клуба.
С грустью сообщаем, что Джо Томпсон ушел из жизни. Теплый, открытый человек, с юных лет глубоко связанный с нашим клубом – наши мысли с семьей и друзьями Джо в это тяжелое время», – говорится в заявлении «манкунианцев»
Джо Томпсон тяжело болел. Прошлой весной у футболиста в очередной раз диагностировали рак – у него обнаружили лимфому четвертой стадии.
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