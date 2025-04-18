ВИДЕО. От слез до радости. Юный болельщик МЮ стал звездой экранов
«Красные дьяволы» одержали бешеную победу над «Лионом»
На 118-й минуте матча в кадре телетрансляции матча 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и „Лионом“ попал маленький болельщик «красно-белых».
На тот момент англичане уступали со счетом 3:4.
Мальчик был в отчаянии и не сдерживал слез, ведь его любимая команда была в шаге от вылета из турнира.
Когда «красные дьяволы» вышли вперед, то операторы телетрансляции поймали в кадр эмоции того же болельщика, который радовался победе своей команды.
Такой матч юный фанат запомнит на всю жизнь.
What a difference a few minutes make.🤩— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 17, 2025
🎥 @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/STvyOjk5wv
What a difference a few minutes make.🤩— Ben Jacobs (@JacobsBen) April 17, 2025
🎥 @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/STvyOjk5wv
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