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Лига Европы
18 апреля 2025, 02:55 | Обновлено 18 апреля 2025, 03:03
222
0

ВИДЕО. От слез до радости. Юный болельщик МЮ стал звездой экранов

«Красные дьяволы» одержали бешеную победу над «Лионом»

18 апреля 2025, 02:55 | Обновлено 18 апреля 2025, 03:03
222
0
ВИДЕО. От слез до радости. Юный болельщик МЮ стал звездой экранов
Getty Images/Global Images Ukraine

На 118-й минуте матча в кадре телетрансляции матча 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и „Лионом“ попал маленький болельщик «красно-белых».

На тот момент англичане уступали со счетом 3:4.

Мальчик был в отчаянии и не сдерживал слез, ведь его любимая команда была в шаге от вылета из турнира.

Когда «красные дьяволы» вышли вперед, то операторы телетрансляции поймали в кадр эмоции того же болельщика, который радовался победе своей команды.

Такой матч юный фанат запомнит на всю жизнь.

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Лион Манчестер Юнайтед - Лион болельщики
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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