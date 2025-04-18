ВИДЕО. От слез до радости. Юный болельщик МЮ стал звездой экранов

На 118-й минуте матча в кадре телетрансляции матча 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и „Лионом“ попал маленький болельщик «красно-белых».

На тот момент англичане уступали со счетом 3:4.

Мальчик был в отчаянии и не сдерживал слез, ведь его любимая команда была в шаге от вылета из турнира.

Когда «красные дьяволы» вышли вперед, то операторы телетрансляции поймали в кадр эмоции того же болельщика, который радовался победе своей команды.

Такой матч юный фанат запомнит на всю жизнь.

What a difference a few minutes make.🤩



🎥 @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/STvyOjk5wv — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 17, 2025