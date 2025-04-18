УЕФА выбрал лучшего игрока вторых матчей 1/4 финала ЛЧ. Он уничтожил Барсу
Серу Гирасси получил признание от УЕФА
УЕФА определил лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, где «Барселона» разгромно проиграла дортмундской «Боруссии», а лондонский «Арсенал» победил мадридский «Реал».
По официальным данным, лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, отличившийся хет-триком в ворота «Барселоны» (3:1).
Второе место в рейтинге занял хавбек «Арсенала» Деклан Райс, признанный лучшим в поединке с мадридским «Реалом» (2:1). На третьей позиции – форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся голом во встрече с «Баварией» (2:2).
Четвертым в списке стал вингер ПСЖ Усман Дембеле – в его активе результативная передача в матче против «Астон Виллы» (2:3).
1st: Serhou Guirassy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2025
2nd: Declan Rice
3rd: Lautaro Martínez
4th: Ousmane Dembélé
Guirassy's hat-trick earns Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Rr5zVoTifd
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