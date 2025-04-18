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Лига чемпионов
18 апреля 2025, 14:57 |
463
0

УЕФА выбрал лучшего игрока вторых матчей 1/4 финала ЛЧ. Он уничтожил Барсу

Серу Гирасси получил признание от УЕФА

18 апреля 2025, 14:57 |
463
0
УЕФА выбрал лучшего игрока вторых матчей 1/4 финала ЛЧ. Он уничтожил Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

УЕФА определил лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, где «Барселона» разгромно проиграла дортмундской «Боруссии», а лондонский «Арсенал» победил мадридский «Реал».

По официальным данным, лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, отличившийся хет-триком в ворота «Барселоны» (3:1).

Второе место в рейтинге занял хавбек «Арсенала» Деклан Райс, признанный лучшим в поединке с мадридским «Реалом» (2:1). На третьей позиции – форвард «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся голом во встрече с «Баварией» (2:2).

Четвертым в списке стал вингер ПСЖ Усман Дембеле – в его активе результативная передача в матче против «Астон Виллы» (2:3).

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Серу Гирасси Деклан Райс Лига чемпионов Лаутаро Мартинес Усман Дембеле Арсенал Лондон Реал Мадрид Реал - Арсенал Боруссия Дортмунд Барселона Боруссия Д - Барселона ПСЖ Астон Вилла Астон Вилла - ПСЖ Интер Милан Бавария Интер - Бавария
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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