Будет ли отставка? В Оболони прокомментировали слухи об уходе Шищенка
У главного тренера «пивоваров» есть кредит доверия
В начале апреля в СМИ появились сообщения, что клубное руководство «Оболони» поставило перед главным тренером Сергеем Шищенко жесткое требование: если его подопечные потеряют очки в очередных поединках УПЛ с «Ингульцем» и «Черноморцем», то он может быть отправлен в отставку.
Директор ФК «Оболонь» Александр Резниченко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эти сообщения.
«Пытаюсь не обращать внимания на слухи. Но при случае отмечу, что в «Оболони» никто никаких ультиматумов руководителю Сергею Шищенко не выдвигал. Клубное руководство ему полностью доверяет. В команде – рабочая обстановка, замечательный микроклимат, подтвердивший два последних поединка – с «Ингульцем» и «Черноморцем», в которых были добыты важные победы.
Мы все надеемся, что Шищенко, у которого действующий контракт еще на 2,5 года, доработает его до конца».
Пока «Оболонь» на 12 месте в УПЛ, набрав 24 очка.
Ранее мы сообщали, что полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча против Оболони.
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