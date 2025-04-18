Будет ли отставка? В Оболони прокомментировали слухи об уходе Шищенка

В начале апреля в СМИ появились сообщения, что клубное руководство «Оболони» поставило перед главным тренером Сергеем Шищенко жесткое требование: если его подопечные потеряют очки в очередных поединках УПЛ с «Ингульцем» и «Черноморцем», то он может быть отправлен в отставку.

Директор ФК «Оболонь» Александр Резниченко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эти сообщения.

«Пытаюсь не обращать внимания на слухи. Но при случае отмечу, что в «Оболони» никто никаких ультиматумов руководителю Сергею Шищенко не выдвигал. Клубное руководство ему полностью доверяет. В команде – рабочая обстановка, замечательный микроклимат, подтвердивший два последних поединка – с «Ингульцем» и «Черноморцем», в которых были добыты важные победы.

Мы все надеемся, что Шищенко, у которого действующий контракт еще на 2,5 года, доработает его до конца».

Пока «Оболонь» на 12 месте в УПЛ, набрав 24 очка.

Ранее мы сообщали, что полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча против Оболони.