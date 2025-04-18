Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Будет ли отставка? В Оболони прокомментировали слухи об уходе Шищенка
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 14:21 | Обновлено 18 апреля 2025, 14:50
551
1

Будет ли отставка? В Оболони прокомментировали слухи об уходе Шищенка

У главного тренера «пивоваров» есть кредит доверия

18 апреля 2025, 14:21 | Обновлено 18 апреля 2025, 14:50
551
1
Будет ли отставка? В Оболони прокомментировали слухи об уходе Шищенка
ФК Оболонь

В начале апреля в СМИ появились сообщения, что клубное руководство «Оболони» поставило перед главным тренером Сергеем Шищенко жесткое требование: если его подопечные потеряют очки в очередных поединках УПЛ с «Ингульцем» и «Черноморцем», то он может быть отправлен в отставку.

Директор ФК «Оболонь» Александр Резниченко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал эти сообщения.

«Пытаюсь не обращать внимания на слухи. Но при случае отмечу, что в «Оболони» никто никаких ультиматумов руководителю Сергею Шищенко не выдвигал. Клубное руководство ему полностью доверяет. В команде – рабочая обстановка, замечательный микроклимат, подтвердивший два последних поединка – с «Ингульцем» и «Черноморцем», в которых были добыты важные победы.

Мы все надеемся, что Шищенко, у которого действующий контракт еще на 2,5 года, доработает его до конца».

Пока «Оболонь» на 12 месте в УПЛ, набрав 24 очка.

Ранее мы сообщали, что полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча против Оболони.

По теме:
Директор Оболони: «С Динамо тоже будем играть на победу»
ВИДЕО. Цара дважды пробил Исенко. Александрия громит Ворсклу
Ворскла – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Динамо Киев Динамо - Оболонь Сергей Шищенко отставка инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Футбол | 18 апреля 2025, 12:33 5
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций

Говорим о ключевых моментах вчерашних поединков самого молодого еврокубка

ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
Футбол | 18 апреля 2025, 06:05 1
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26

В Лигу чемпионов уже вышли: Бавария, Байер, Ливерпуль, ПСЖ и Барселона

«Это было позорно». Реакция болельщиков на поражение Челси от Легии
Футбол | 18.04.2025, 14:49
«Это было позорно». Реакция болельщиков на поражение Челси от Легии
«Это было позорно». Реакция болельщиков на поражение Челси от Легии
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Футбол | 17.04.2025, 19:24
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Челси внес изменения в контракт Мудрика. Что известно?
Футбол | 17.04.2025, 23:17
Челси внес изменения в контракт Мудрика. Что известно?
Челси внес изменения в контракт Мудрика. Что известно?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
якось пох
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
17.04.2025, 09:38 6
Футбол
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
17.04.2025, 10:19 3
Футбол
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Новые правила в волейболе. Международная федерация внесла нововведения
Новые правила в волейболе. Международная федерация внесла нововведения
17.04.2025, 08:25
Волейбол
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
17.04.2025, 13:57 22
Другие виды
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 9
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем