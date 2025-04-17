Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУЯЛЬСКИЙ: «Матч против Оболони? В каждой игре нужно побеждать»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 12:26 |
247
0

БУЯЛЬСКИЙ: «Матч против Оболони? В каждой игре нужно побеждать»

Виталий ждет интересную игру в киевском дерби

17 апреля 2025, 12:26 |
247
0
БУЯЛЬСКИЙ: «Матч против Оболони? В каждой игре нужно побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча против «Оболони», который состоится в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги.

– Уже в пятницу «Динамо» дома встретится с «Оболонью», или после продления контракта будете готовиться к игре с лучшим настроением?

– Когда мой контракт заканчивался, я тоже готовился к каждой игре, как к решающей, поэтому ничего не изменится. На каждый матч нужно выходить с командным единством и побеждать.

Матч «Динамо» - «Оболонь» состоится в пятницу, 18 апреля. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Легионер Вереса пропустит матч против Черноморца. Все из-за регламента УПЛ
«Я обрадовался». Буяльский раскрыл детали переговоров по контракту с Динамо
«Шесть финалов». Грицай пояснил, почему согласился тренировать Черноморец
Виталий Буяльский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Динамо - Оболонь Оболонь Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола
Футбол | 17 апреля 2025, 09:01 7
Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола
Это не красная карточка? Защитника Реала могли удалить из-за ужасного фола

Рюдигер наступил на Майлза Льюиса-Скелли

По стопам отца. Сын легендарного форварда подписал контракт с ПСВ
Футбол | 17 апреля 2025, 12:19 0
По стопам отца. Сын легендарного форварда подписал контракт с ПСВ
По стопам отца. Сын легендарного форварда подписал контракт с ПСВ

Началась новая история в семье ван Нистелроя

Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Футбол | 17.04.2025, 07:43
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Футбол | 17.04.2025, 08:27
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Футбол | 17.04.2025, 07:37
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
15.04.2025, 13:44 4
Футбол
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 6
Бокс
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
15.04.2025, 22:19
Баскетбол
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
15.04.2025, 13:37 4
Футбол
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 4
Футбол
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
«Сумма космическая». Бурбас рассекретил зарплату Шевченко в сборной Украины
15.04.2025, 13:18 24
Футбол
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
16.04.2025, 06:05 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем