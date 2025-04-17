БУЯЛЬСКИЙ: «Матч против Оболони? В каждой игре нужно побеждать»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча против «Оболони», который состоится в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги.

– Уже в пятницу «Динамо» дома встретится с «Оболонью», или после продления контракта будете готовиться к игре с лучшим настроением?

– Когда мой контракт заканчивался, я тоже готовился к каждой игре, как к решающей, поэтому ничего не изменится. На каждый матч нужно выходить с командным единством и побеждать.

Матч «Динамо» - «Оболонь» состоится в пятницу, 18 апреля. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.