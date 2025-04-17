БУЯЛЬСКИЙ: «Матч против Оболони? В каждой игре нужно побеждать»
Виталий ждет интересную игру в киевском дерби
Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча против «Оболони», который состоится в рамках 25 тура Украинской Премьер-лиги.
– Уже в пятницу «Динамо» дома встретится с «Оболонью», или после продления контракта будете готовиться к игре с лучшим настроением?
– Когда мой контракт заканчивался, я тоже готовился к каждой игре, как к решающей, поэтому ничего не изменится. На каждый матч нужно выходить с командным единством и побеждать.
Матч «Динамо» - «Оболонь» состоится в пятницу, 18 апреля. Старт встречи запланирован на 18:00 по киевскому времени.
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