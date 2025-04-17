«Я обрадовался». Буяльский раскрыл детали переговоров по контракту с Динамо

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский рассказал некоторые детали переговоров с руководством «бело-синих» по поводу нового контракта с киевским клубом.

– Долго ли продолжались переговоры, долго ли вы решались на это предложение?

– Нет, недолго. Сначала мы с президентом поговорили по телефону, потом встретились с ним лицом к лицу и договорились о деталях за короткий промежуток времени. Мой предыдущий контракт заканчивался через два месяца – летом, я был сконцентрирован на команде и хотел максимально ей помочь и проявить себя. Наверное, клуб это заметил и предложил мне новый контракт – я обрадовался этому.

– Был ли у вас разговор с главным тренером Александром Шовковским? В общем, с кем совещались по поводу продления контракта?

– Да, у нас был очень хороший разговор, который помог и мне, и клубу принять это решение. Также советовался с женой и некоторыми партнерами по команде, узнавал их мнение и то, как они видят ситуацию. О том, как правильно мне поступить, больше спрашивал ребят, уже поигравших на высоком уровне. Конечно, они посоветовали остаться, и я тоже этого не хотел. Так что услышал мнение и футболистов, и президента, и главного тренера – для меня это было очень важно.

Виталий подписал с киевлянами контракт до конца июня 2027 года, его текущее соглашение истекало уже летом.В этом сезоне Буяльский провел 32 матча, забил шесть голов и сделал восемь ассистистов.