Рубен АМОРИМ: «Я сочувствую людям, которые ушли с Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» в безумном матче 1/4 финала Лиги Европы смог выбить из турнира французский «Лион» (7:6 по итогам двух матчей).

Подопечные Рубена Аморима создали нереальный камбэк в дополнительное время встречи на Олд Траффорд «Красные дьяволы» проигрывали 2:4 за десять минут до завершения экстра-таймов, но смогли одержать победу.

«Я сочувствую людям, которые ушли со стадиона из-за пробок, когда счет был 4:2 в пользу «Лиона». Они будут опустошены», – лаконично заявил Аморим.

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» Бильбао. В другой полуфинальной паре встретятся норвежский Буде-Глимт и лондонский Тоттенхэм.