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  4. Рубен АМОРИМ: «Я сочувствую людям, которые ушли с Олд Траффорд»
Лига Европы
18 апреля 2025, 13:11 |
703
2

Рубен АМОРИМ: «Я сочувствую людям, которые ушли с Олд Траффорд»

«Красные дьяволы» совершили нереальный камбэк в матче Лиги Европы

18 апреля 2025, 13:11 |
703
2
Рубен АМОРИМ: «Я сочувствую людям, которые ушли с Олд Траффорд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

«Манчестер Юнайтед» в безумном матче 1/4 финала Лиги Европы смог выбить из турнира французский «Лион» (7:6 по итогам двух матчей).

Подопечные Рубена Аморима создали нереальный камбэк в дополнительное время встречи на Олд Траффорд «Красные дьяволы» проигрывали 2:4 за десять минут до завершения экстра-таймов, но смогли одержать победу.

«Я сочувствую людям, которые ушли со стадиона из-за пробок, когда счет был 4:2 в пользу «Лиона». Они будут опустошены», – лаконично заявил Аморим.

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» Бильбао. В другой полуфинальной паре встретятся норвежский Буде-Глимт и лондонский Тоттенхэм.

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Рубен Аморим Лион Манчестер Юнайтед - Лион
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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Комментарии 2
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Dfs2262ar
Та да! Сам об этом думал! Пропустить такое - это просто космос!!!
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inoj
МЮ вміє полоскотати нерви вболівальникам) В пам'яті ще фінальний камбек ЛЧ-1999 з Баварією )
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