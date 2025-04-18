Рубен АМОРИМ: «Я сочувствую людям, которые ушли с Олд Траффорд»
«Красные дьяволы» совершили нереальный камбэк в матче Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» в безумном матче 1/4 финала Лиги Европы смог выбить из турнира французский «Лион» (7:6 по итогам двух матчей).
Подопечные Рубена Аморима создали нереальный камбэк в дополнительное время встречи на Олд Траффорд «Красные дьяволы» проигрывали 2:4 за десять минут до завершения экстра-таймов, но смогли одержать победу.
«Я сочувствую людям, которые ушли со стадиона из-за пробок, когда счет был 4:2 в пользу «Лиона». Они будут опустошены», – лаконично заявил Аморим.
В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» Бильбао. В другой полуфинальной паре встретятся норвежский Буде-Глимт и лондонский Тоттенхэм.
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