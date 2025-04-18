ФОТО. Он впервые улыбнулся. Эмоции Аморима после феерии МЮ в Лиге Европы

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«Красные дьяволы» совершили нереальный камбек в матче Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» в безумном матче 1/4 финала Лиги Европы сумел выбить из турнира французский «Лион» (7:6 по итогам двух матчей).
Подопечные Рубена Аморима создали нереальный камбек в дополнительное время встречи на Олд Траффорд «Красные дьяволы» проигрывали 2:4 за десять минут до завершения экстра-таймов, но смогли одержать победу.
Забитые мячи на 114 (Бруну Фернандеш), 120 (Коби Мейну) и 120+1 (Гарри Магуайр) заставили бешено всех присутствующих на стадионе. Исключением не стал и португальский специалист Рубен Аморим, который обычно ведет себя довольно сдержанно.
В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» Бильбао. В другой полуфинальной паре встретятся норвежский «Буде-Глимт» и лондонский «Тоттенхэм».
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